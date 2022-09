Luego de varios reportes por el fallecimiento de dos animales de compañía con cuidador en el parque Gustavo Uribe de la localidad de Chapinero, e información sobre presuntos envenenamientos en otros parques, desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se inició una articulación con diferentes entidades nacionales y distritales para evaluar y generar acciones frente a esta situación.

Los casos se reportaron entre finales de agosto e inicios de septiembre, por el posible consumo de una sustancia desconocida en la parte alta del parque Gustavo Uribe. Estos animales fueron traslados por sus cuidadores al veterinario, pues presentaban convulsiones y diarrea, pero desafortunadamente fallecieron.

El equipo del Escuadrón Anticrueldad hizo presencia en el sitio el 1 de septiembre, en compañía de la Alcaldía local y la Policía Metropolitana, para revisar la situación e instar a la ciudadanía a allegar las evidencias que tuviera. A la fecha no se ha recibido ninguna, y se están adelantando las necropsias para recibir el reporte en las próximas semanas.

"En la mesa interinstitucional que se realizó en el Parque El Virrey fuimos informados de un caso que se presentó el mes pasado por posibles sustancias de jardinería, y que el animal fue atendido y estabilizado. La ciudadanía manifestó que los conjuntos privados realizan fumigaciones para control de plagas y roedores que pueden estar generando esta afectación. Establecimos tres compromisos frente a un protocolo de prevención frente a dichas prácticas, asesoría jurídica a los ciudadanos afectados y sensibilización a la comunidad", indicó Adriana Estrada, directora del IDPYBA.

Indicó además que, se esperan las necropsias de los casos del Parque Gustavo Uribe, pues no hay nexos entre los animales. Es clave que la ciudadanía reporte oportunamente y remita la evidencia, ya sea a la Fiscalía o al Instituto a través de los canales oficiales; y, sobre todo, prevenir y vigilar a nuestros animales en cada salida.

La ciudadanía expresó que los edificios privados realizan fumigaciones cada 30 o 45 días en los jardines aledaños a los parques del sector para control de plagas y roedores, acciones que son establecidas por el Jardín Botánico de Bogotá como inapropiadas y no coordinadas con ellos, ya que esta entidad es la única autorizada para realizarlo en zonas públicas.

¿Qué hacer ante un posible envenenamiento?

Ante una intoxicación o envenenamiento, el consumo de sustancias tóxicas o químicos tienen un efecto rápido en cuestión de horas, que obliga a prestar una atención médico veterinaria inmediata. Frente a signos como convulsiones, diarrea, dificultad respiratoria, certeza de consumo, inhalación o contacto con una sustancia tóxica, o algún comportamiento extraño en el animal de compañía:



1. Llevarlo de inmediato al médico veterinario, o ponerse en contacto con el médico de confianza que conoce la historia clínica del animal.



2. Inducir al vómito, teniendo en cuenta que el animal debe estar consciente, no debe estar presentando inflamación en las vías respiratorias, y debemos saber que no consumió sustancias cáusticas (hipoclorito, cloro, entre otros). Si la sustancia es de este tipo no se debe inducir al vomito.



3. No automedicar o usar remedios caseros, pueden exacerbar o complicar la intoxicación.



Las intoxicaciones o envenenamientos pueden presentarse de forma común, incluso con elementos que hay en nuestros hogares. Por tanto, es crucial tener esa información presente, y evitar la divulgación de mensajes imprecisos que generen falsas alarmas, y que no transmitan la información adecuada para atender una situación de estas características.



Al salir a las zonas comunes o parques, la correa puede salvar vidas. Así se evita que el animal se acerque a elementos desconocidos y se pueda regular su consumo o contacto.



Desde el IDPYBA están en contacto con los ciudadanos afectados en el parque Gustavo Uribe, para adelantar las gestiones ante las autoridades competentes, en conjunto con la Alcaldía local de Chapinero.





Se puede remitir información o evidencia al correo atencionjuridica@animalesbog.gov.co o directamente a los canales habilitados por la Fiscalía General. "Es un compromiso ciudadano el no realizar actividades que puedan afectar la salud de los demás co-habitantes, tanto humanos como no humanos, de nuestra ciudad", dijeron los expertos de la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ