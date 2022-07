Una bebé de un año murió en un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde permanecía luego de que se le diera medida de protección temporal.



En mayo, la menor había ingresado a un centro médico para tratar lesiones que se habrían producido en medio de un accidente casero.



"Tenía que trabajar, dejé a mi niña a cuidado de una menor. La niña sí se me cayó de la cama, fuimos a llevarla al hospital y nos dicen que es una fractura de cráneo. Luego un neurocirujano nos dice que es un fractura leve", contó Blanca Ostos, madre de la niña fallecida. No obstante, los médicos del centro de salud reportaron el caso a trabjadores sociales: en el informe quedó consignado que la menor tenía un golpe en la cabeza y desnutrición leve. Eso condujo a que se le diera medida de atención a la pequeña.



"No tenía una desnutrición severa, tenía una desnutrición controlada. Le dieron salida, pero yo salí con seguimiento del ICBF", agregó la madre.



Pero la menor falleció este lunes festivo cuando estaba a cargo de un centro zonal del ICBF.



"Me llama la señora Nancy a eso de las 2 p.m. y me dice que me presente en Colina Campestre, que mi hija había tenido un problema", relató la madre, "la única respuesta que me da la defensora de familia es que la niña la tenía una madre sustituta, que la señora vivía cerca (al hospital) y por eso la trasladó allá".



La mujer no entiende cómo su hija terminó en el norte de Bogotá cuando ella pensaba que estaba en Los Mártires, donde la familia reside.

El cuerpo de la bebé está en Medicina Legal, donde se determinarán las causas de su muerte. "Acá nos dicen que la información se le dan al ICBF, pero yo soy la mamá. Nos dicen que les firmamos una custodia, cuando yo nunca firmé una custodia al ICBF", anotó Ostos.



El ICBF le respondió a City Tv que se activaron los protocolos de atención para estos casos.

EL TIEMPO