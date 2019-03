Investigan homicidio en puente de carrera 68 con calle 26

Una puñalada a la altura del pecho acabó con la vida de un hombre de aproximadamente 30 años en el puente de la carrera 68 con calle 26 (sector Salitre) en la madrugada de este miércoles.



Según investigaciones preliminares de las autoridades, un testigo asegura haber visto a tres hombres sobre el puente en una fuerte discusión que terminó en agresión.

El Noctámbulo, de Citytv, estableció que la víctima, después de ser herida con arma blanca, alcanzó a moverse varios metros pidiendo auxilio. Llegó hasta un grupo de trabajadores de una obra del sector que procedió a pedir ayuda a la Policía. Aunque fue trasladado a la clínica Colombia, falleció dos horas después.



La Sijín aún investiga si se trató de un intento de hurto. “Se visualiza una bicicleta que quedó en un sitio cercano a donde la persona fue herida. Estamos verificando si esta pertenece a la víctima o a los victimarios”, aseguró Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Por ahora, las autoridades siguen recogiendo información de testigos que vieron el presunto ataque desde otros ángulos y revisando material fílmico de cámaras de seguridad para reconstruir los hechos. A partir de esto, se buscará a los responsables.

“Hasta el momento, no tenemos el nombre ni más información de la persona, ya que no portaba documentos de identidad”, añadió el comandante. El cuerpo del hombre permanece en Medicina Legal para ser reconocido por proceso decadactilar.



Aunque no se puede hablar de un hurto de bicicleta, el comandante se refirió a dos homicidios que ocurrieron en el último mes por este tipo de hurto. El del ciclista de BMX asesinado, cuyos presuntos agresores fueron capturados, y el del ciclista del puente de Guadua, cuyo caso es investigado.



BOGOTÁ