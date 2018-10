Investigan presunta agresión de policías a un conductor esposado

En un video quedó registrado el momento en que varios Policías agreden al conductor de taxi que estaba esposado, cerca del CAI 20 de julio, en la localidad de San Cristóbal.



"Ellos se dan cuenta que hay una cámara que los está grabando entonces me llevaron a un rincón y ahí me golpearon. Esto fue muy cerca del CAI, y luego me judicializaron por el supuesto robo de una tablet", explicó el denunciante.

Pido que se limpie mi nombre de los antecedentes judiciales, porque me quedó el registro. FACEBOOK

TWITTER

Un taxista asegura que fue agredido por uniformados de la Policía Metropolitana, cuando estaba esposado. Abrieron una investigación por el hecho. @patrudelanoche @Citytv pic.twitter.com/SdPhwpgIZF — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 2 de octubre de 2018

El hecho ocurrió cuando se realizó una requisa en el vehículo y, presuntamente, los uniformados encontraron la tableta que había sido reportada como robada.

“Cuando encontraron la supuesta tableta vienen y me agreden”, señaló el afectado.



Ante Citynoticias presentó unos documentos, en los que se demostraría que él adquirió la tableta, por lo que ahora pide que se limpie su nombre en los antecedentes judiciales.



“Tenemos los documentos. Lo que pasó fue que el anterior conductor puso una denuncia por una sim card que le robaron”, señaló el conductor.



La Policía Metropolitana de Bogotá anunció una investigación por el presunto hecho de agresión a este conductor, para determinar si hubo abuso policial.



El coronel Octavio Olaya, comandante de la Policía de San Cristóbal, señaló que no van a permitir “que haya comportamientos que estén por fuera de la constitución y de las normas colombianas”.

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga si hubo abuso de autoridad en el caso. FACEBOOK

TWITTER

Redacción 'Citynoticias'