¿Venezolanos, metidos en el microtráfico en Ciudad Bolívar?

Por las calles estrechas de Sierra Morena, un barrio trepado en las lomas de Ciudad Bolívar, reina el miedo. La gente mira con desconfianza, camina rápido y prefiere no responder las preguntas de un desconocido que indaga sobre la muerte de John Jairo Muñoz y Jesús Tinoco, dos medio hermanos, de 25 y 19 años, que fueron asesinados en un parque a las 3 y 20 de la tarde el pasado 30 de agosto.



Ese día, los jóvenes estaban organizando un partido de fútbol con dos amigos. John Jairo era aficionado a ese deporte: “era su único vicio”, recodaría más adelante uno de sus confidentes de infancia, quien teme revelar su nombre.

Trepando escaleras y escalando andenes empinados se llega al parque donde mataron a los hermanos. Dos cuadras más arriba de allí está la que era su casa. En esa misma cuadra, una amiga de infancia y vecina está resuelta a hablar de lo sucedido.



“Ellos estaban sentados en una banquita, los dos que estaban con ellos relataron que llegaron cuatro personas, venezolanos, y que les preguntaron que si vendían drogas. Ellos dijeron que no, y entonces les pidieron que les pasaran todo lo que tenían”, cuenta al borde del llanto la mujer.



El relato se recrudece. Intimidados por un arma de fuego, las víctimas entregaron celulares y billeteras. Pero Jesús pidió la sim card de su teléfono y los papeles. Los delincuentes se negaron y, en cambio, lo golpearon. Su hermano mayor intentó defenderlo mientras que los otros dos jóvenes huyeron.

Detrás de ellos, dos disparos. “Eran grandes seres humanos, estudiantes, uno estudiaba química y el otro, administración, y siempre estaban en su casa, departían con nosotros era para ir a jugar los viernes fútbol”, solloza la joven.



En los registros de los homicidios ocurridos en esta localidad del sur de la ciudad aparecen los datos de este doble crimen. Comparten lista con los casos de 65 jóvenes entre los 14 y los 26 años que fueron asesinados en Ciudad Bolívar entre enero y agosto de este año: 45 con armas de fuego.



Sin embargo, este hecho tiene una connotación distinta. Aunque todavía están investigando sobre quiénes son los responsables, cada vez son más las voces de residentes del sector las que alertan sobre la incidencia de ciudadanos de ese país en la inseguridad.



“Después de ese caso la gente empieza a hablar. Dicen que las ollas de drogas que hay en Ciudad Bolívar, que se supone que antes eran de colombianos, ahora los que están metidos son venezolanos”, relata el amigo de los hermanos.



Y basta con caminar por la zona para encontrarse con testimonios similares. “No es la primera vez que he escuchado que alguien ha sido robado por ellos; lastimosamente no es para generalizar, pero se está presentando”, cuenta un residente, quien encuentra complemento con la versión de otro: “Lo que uno escucha es que se están matando entre colombianos y venezolanos por el territorio”.

El coronel Ángel Acosta, hasta hace poco comandante de la Policía de Ciudad Bolívar, desestimó los testimonios que hablan sobre la posibilidad de disputas territoriales.

“Eso es una habladuría, no lo podemos comprobar, no me atrevo a decir que sí o no, hay gente diciendo esas cosas. Sí hay personas que han llegado, pero no podemos decir que se estén adueñando de zonas”, manifestó el oficial.



Pese a esto, autoridades reportan que en lo que va del año, solo en Ciudad Bolívar, se han detenido a 34 ciudadanos del vecino país, 24 por hurtos y 10 por estupefacientes. Aunque aclararon que estos han sido no por venta, sino mientras transportan la droga. “Los usan para enviar las sustancias de un lugar a otro”.



Ante este panorama, Cristian Robayo, edil de la localidad, manifestó que quienes manejan el negocio de los estupefacientes en Ciudad Bolívar instrumentalizan a quienes son vulnerables.

“Hay grandes pulpos que están manejando a los ‘pelaos’ y se aprovechan del joven desplazado, o del que llegó de Venezuela. Dicen: ‘lo sacamos del colegio y le ponemos una moto’. A todo eso le respondemos con grupos de deporte, cultura, jornadas en la noche, con campeonatos y educación superior”, propuso el cabildante.



Las cifras de la Fiscalía en toda la ciudad arrojan que, entre el primero de enero y el 14 de septiembre de este año, se han recibido 1.309 denuncias sobre delitos cometidos por ciudadanos del vecino país, 847 por hurto y 110 por estupefacientes.



Aunque definitivamente son muy pocos los que llegan al país a delinquir, este panorama les exige a las autoridades de seguridad generar acciones para impedir que siga creciendo.

Un homenaje

Días después de ocurrido el crimen contra los hermanos Muñoz, en el colegio Sierra Morena, del que se habían graduado, les hicieron un homenaje. Estudiantes, profesores y amigos no solo se despidieron, sino exigieron justicia.



“Tuve la oportunidad de compartir cuatro años con John Jairo, nuestra amistad nació en estas aulas, las mismas en que día a día se forjan amistades que como la nuestra se hacen inquebrantables. Lo recuerdo con mucha nostalgia, un ser humano de admirar, un joven noble, trabajador, honesto, leal, transparente, amante del deporte”, leyó durante el evento conmemorativo Harold, uno de los tantos amigos que dejó John Jairo.



