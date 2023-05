Para avanzar en el cierre de la brecha de empleabilidad de las mujeres, la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo una importante inversión que ha permitido generar 83.500 empleos para ellas a través de alianzas con el sector privado, como Camacol, y programas oficiales como Mujeres que Reverdecen y Empleo Incluyente, a través de la Secretaría de Desarrollo, y en las obras públicas que se adelantan en la ciudad, lo mismo que en el sistema de transporte público a través de La Rolita.



Graduadas Manzana del Cuidado Foto: Secretaría de la Mujer

Justamente, en actividades consideradas culturalmente para hombres, las mujeres han empezado a convertirse en lo que realmente quieren ser. Pese a que las brechas de género siguen altas, hoy por hoy, ellas han logrado adentrarse en gremios o labores que, por tradición, siempre han estado en manos de los hombres.



No obstante todos los esfuerzos, el desafío sigue siendo enorme. Según el informe sobre la brecha global de género 2022 del Foro Económico Mundial, se necesitarán 132 años para alcanzar la paridad de género pues solo se ha cerrado el 68 por ciento de dicha brecha.



Si bien esta cifra supone una ligera mejora con respecto al 2021, en realidad faltarían tres décadas para que esa brecha se empiece a cerrar, máxime si se tiene en cuenta que el impacto del covid-19 golpeó especialmente la empleabilidad de las mujeres.



El ‘Informe de cuidado durante la pandemia del covid-19’, elaborado por el Dane, indica que la crisis sanitaria afectó más a las mujeres que a los hombres, pues, en materia de empleo, en el 2020 ellas registraron una tasa de desempleo del 20,4 por ciento, mientras que los hombres, 12,7 por ciento.



Es por ello que las políticas adoptadas en este frente por la actual administración han contribuido de manera significativa a pagar una deuda pendiente con las mujeres a través de diferentes apuestas que buscan que ellas tengan más voz en la sociedad.



No en vano, en Bogotá hoy ya son visibles más de 3.000 conductoras del transporte público, 25.000 obreras de construcción, según cifras de Camacol; desarrolladoras de software y operarias de maquinaria pesada, entre otras. Todas, labores que hasta hace algunos años eran inimaginables en una mujer, pero que hoy las convierten en protagonistas.

No hay trabajo grande para ninguna mujer, solo es cuestión de voluntad’

Yorelis, maestra de obra Foto: Secretaría de la Mujer

Su esposo es su maestro, no solo de vida, sino también de obra. Mientras él enchapa, ella emboquilla, pinta, estuca, mezcla el cemento y afina los acabados. En este matrimonio no existe trabajo solo para machos, “aquí solo sabemos trabajar a la par”.



Yorgelis Calvo es oriunda de Venezuela. Lleva ocho años viviendo en Bogotá y, como si estuviera destinada a luchar contra el machismo, es madre de cuatro hijas. Ha sido ama de casa, recicladora y, desde hace dos años, se desempeña como obrera de construcción.



“Mi marido fue quien me enseñó. Yo estaba en la casa sin hacer nada y él me dijo que aprendiera de esto porque cuando él muriera yo iba a pasar trabajo. Él me explica una vez y ahí ya luego yo le cojo el tiro”, contó Yorgelis, de 41 años.



Actualmente trabaja dentro de las obras de mejoramiento de vivienda realizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat, con las cuales se adecúan las viviendas de aquellas familias vulnerables de la ciudad que no viven en condiciones de calidad. Allí ha demostrado que su talento y su labor favorita es la de emboquillar y estucar, aunque siempre está presta a dar una mano, incluso, en las labores más difíciles como la de mezclar el cemento.



Mientras ella recibe halagos por su berraquera, además de agradecimientos y felicitaciones por su buen trabajo, su esposo es quien libra la lucha con los comentarios de que “la esposa es para dejarla en casa, que haga el oficio, que planche, cocine y lave. Pero yo le digo que eso es mentira y él lo sabe. El trabajo se hizo para todo el mundo y no hay trabajo grande para ninguna mujer. Mientras haya voluntad, sí podemos trabajar en lo que sea”, dijo.

Nunca me han hecho sentir inferior, porque

mi buen trabajo demuestra lo grande que soy’

Emilse, conductora de TM Foto: Secretaría de la Mujer

“Fue en la estación de Marly. Abrí las puertas del articulado. Bajaron y subieron pasajeros, pero mi atención se centró en ellos dos. Los vi por el retrovisor. Eran inconfundibles. Sentía un no sé qué, pero continué con mi ruta, hasta que en un par de estaciones después ellos vinieron a mí. Fue un cruce de miradas, sonrisas y silencios, porque ante todo hay que cumplir con las reglas de no hablar con el conductor. Se bajaron. Horas después, al volver a casa, mi hijo me recibió con un abrazo diciéndome cuan orgulloso estaba de verme hacer tan bien mi labor: conducir un TransMilenio”.



En 14 años de trabajo, este ha sido uno de los mejores momentos que Emilce González ha vivido mientras conduce un TransMilenio. Se trata de la primera y única vez que logró transportar a su esposo e hijo en este sistema de transporte público, del cual se enorgullece todos los días.



Con 55 años, Emilce ha manejado casi todo tipo de vehículos. Trabajó como taxista, también manejó ruta escolar, sacó el pase para tractomula (aunque nunca ha manejado una) y cuando llegó TransMilenio a Bogotá, fue de las primeras mujeres en romper con una tradición de años, en la que solo los hombres estaban a cargo del volante.



“Este trabajo me encanta, me apasiona. Cuando presenté pruebas y me capacitaron, fui la única mujer. Nunca he recibido comentarios groseros de ningún compañero; por el contrario, me felicitan y resaltan mi buen desempeño en el volante; otros, por su parte, siempre están prestos a ayudarme cuando lo he requerido”, relató.



Sueña con estudiar idiomas, especialmente para aprender inglés y francés, entre otras cosas porque su segunda gran pasión, después de conducir, es aprender.

“Es una promesa que tengo conmigo misma, de sacar el tiempo para pasar del volante a las aulas de clase”, concluyó.

‘Las mujeres no solo estamos para lavar o planchar, estamos para echar pala y trabajar a la par de un hombre’

Ana Geraldine, operaria de maquinaria Foto: Secretaría de la Mujer

Cuando nadie creyó en ella, Ana Geraldine logró ser la única mujer en su curso y la única, en ese momento, en recibir el título de técnica en operación de maquinaria pesada de excavación en el Sena de Mosquera, en 2018.



Con 28 años, a Ana Geraldine solo le basta subirse a la retroexcavadora para sentirse dueña del mundo. Pese a sus 1,55 m de estatura, dice que en esta máquina de 1, 50 m de altura se siente “gigante y empoderada”.



El amor por los vehículos grandes pareciera llevarlo en su ADN. Aunque viene de una familia de solo mujeres, a los 15 años aprendió a manejar tractomula y tuvo, de manos de su cuñado, una lección para toda la vida: “Me dijo: ‘Se me va a olvidar que usted es una mujer y le voy a enseñar como a un hombre’. Y así fue. Viajé, disfruté, aprendí. Solo debía poner una almohada para alcanzar los pedales de la tractomula, pero de resto, pude hacer lo mismo que un hombre, y hasta mejor”, relata en medio de risas.



Por cinco años, dos de ellos en las obras de fondos locales de la Alcaldía de San Cristóbal, ha operado retroexcavadora, minicargador, hidrocompactador, excavadora eléctrica, volqueta, ha pavimentado, levantado material pesado, y, de paso, se ha acondicionado físicamente.



“Echando pala se saca tremendo físico. Me dicen que parezco un niño porque hago de todo, soy multifuncional. Me encanta mi trabajo y aún más cuando le demuestro a la gente que no solo estamos para la cocina, sino para trabajar a la par de ellos”, afirmó.

Es mamá de un bebé de 2 años y esposa de su admirador número uno, “quien me recuerda siempre lo orgulloso que está de mí”, dice.



Está convencida de que la desconfianza es la razón por la cual no se cierran las brechas de género, y para combatirlo, su mejor arma ha sido vencer el miedo.





MARÍA TERESA SANTON

PARA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ