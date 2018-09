Invasión del espacio se convirtió en una pesadilla frente a Unicentro

Viviana Infante es propietaria de una reconocida cafetería en frente del centro comercial Unicentro, en el barrio Santa Bárbara Central, en el norte de la ciudad.



Ella no se explica en qué momento las ventas ambulantes, los habitantes de calle y la inseguridad se convirtieron en el panorama diario de este barrio en la localidad de Usaquén.

Para esta comerciante, que lleva más de 40 años en el sector, esta se convirtió en un área comercial sin control que ha traído consecuencias negativas para los comerciantes y residentes.



“Aquí llegan en un día más de 15 habitantes de calle a pedirle a la gente algún tipo de ayuda, ya sea plata o comida, y cuando se niegan a dársela, muchas veces se ponen agresivos. Esto nos está ahuyentando la clientela”.



Además, añadió que las ventas ambulantes, en frente de la entrada principal del centro comercial, y también de su negocio, son un asunto que va en aumento hace más de un año.



Y es que no es para menos. En un espacio de menos de 10 metros, alrededor de 15 carros de ventas ambulantes se acomodan a lo largo del día, entre las calles 124 y 125 con carrera 15, frente al centro comercial. Sobre el andén se vende desde comida hasta vidrios para el celular, haciendo que transitar sea toda una odisea.

Desde la calle 120 y hasta la calle 125 se encuentran puntos de ventas como estos. Foto: Foto: Natalia Silva

Viviana comenta que las autoridades no hacen nada al respecto, asegura que la Policía llega al finalizar el día, cuando los vendedores ya están recogiendo. “Parece que vienen a escoltarlos”, asegura.



Por su parte, Luz Marina Hernández, vendedora informal que lleva en el sector 15 años, insiste en que las ventas no han aumentado. “Aquí estamos los mismos de siempre porque no dejamos que se monten más puestos”. Añade que en el tiempo que lleva trabajando en el lugar, nunca ha recibido una propuesta para ser reubicada. Además, que aunque los residentes se quejan por las ventas ambulantes, son estos mismos los que compran.

El coronel Jairo Merchán, comandante de la Policía de Usaquén, asegura que las ventas no han aumentado. “Lo que hemos venido registrando es un desplazamiento de los vendedores dentro del sector. Hay presencia de nuevos vendedores venezolanos, pero se están haciendo operativos para levantar estas ventas ilegales”.



Explicó que la inseguridad es un tema en el que comerciantes, residentes y autoridades deben trabajar en conjunto. Además, que la presencia continua de habitantes de calle, “se debe al buen corazón de los ciudadanos”, ya que muchos les brindan ayuda y por este motivo ellos vuelven.



Aseguró que en este momento la Policía de Usaquén se encuentra trabajando con la Alcaldía local y el instituto para la Economía Social (Ipes) haciendo un censo de los vendedores ambulantes para saber qué medidas se deben tomar para su reubicación.



Y recomienda a los residentes ser conscientes de la manera cómo actúan, y si esto está ayudando a disminuir las ventas ambulantes y el tránsito de habitantes de calle por el sector.

NATALIA SILVA

Bogotá

Twitter: @NataliaSilvaCab