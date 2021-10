¿Por qué no cesan las inundaciones en el municipio de Cajicá?

Un fuerte aguacero se presentó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en el municipio de Cajicá, ocasionando varias inundaciones a causa del rebosamiento de sifones y el colapso en el sistema de alcantarillado. Las lluvias ocasionaron que las aguas residuales se acumularan y se formaran 19 puntos críticos, según Hugo Rodríguez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos del municipio.



(Le puede interesar: En noviembre, las lluvias aumentarán en Colombia)

Este funcionario explicó que la emergencia se originó por un colapso en el sistema de alcantarillado. “En el pico de las lluvias se superaron los niveles para los cuales está diseñado”, dijo.



Ante esta situación, Jefferson Tuta, concejal del municipio, señaló que estás inundaciones obedecen a problemas que tienen su origen en anteriores administraciones, pero que la actual, liderada por el alcalde Fabio Ramírez, tampoco los ha sabido atender.



“En esta zona del municipio ha habido inundaciones desde hace muchos años porque por debajo pasa la quebrada La Tenería. Este es un afluente que recoge todas las aguas lluvia para llevarlas hasta el río Bogotá, el problema es que durante la construcción de Cajicá se entubó la quebrada y el cauce se redujo hasta crear un cuello de botella. Esto genera que el agua no pueda circular”, señaló el concejal.

(Para seguir leyendo: ¡A pedalear por los 300 kilómetros del circuito BiciBogotá Región!)

Sobre las causas de las emergencias, el alcalde del municipio, Fabio Ramírez, explicó que se originaron por las altas precipitaciones. “Tuvimos una hora y media de lluvias fuertes, lo que explica las grandes cantidades de agua sobre las calles”, indicó el mandatario a través de un comunicado.



No obstante, para el concejal Tuta, el problema radica en la instalación de tubos en los vallados. Según el cabildante, no dejar estos canales abiertos hace que pierdan capacidad y que las aguas terminen estancándose. “Una de las razones es que hay vecinos con fincas que están corriendo sus cercas un metro, afectando la red de vallados. Asimismo, hay constructoras que han hecho lo mismo, y el problema es que las autoridades no están haciendo nada para evitarlo”.



Los más afectados por estas inundaciones son los comerciantes y habitantes de La Bajada, debido a los encharcamientos y el represamiento de las aguas en las viviendas. “Nos ha tocado hacer muros para evitar que el agua se meta a las casas. El problema es que llueve mucho y esto provoca que nuestra mercancía terminé dañada. El agua puede llegar hasta los 30 centímetros de altura”, señaló un comerciante del municipio.



Desde que Gestión del Riesgo de Cajicá registra datos sobre las emergencias en el municipio, cerca del 50 por ciento de estas han sido provocadas por las inundaciones, que dejan hasta la fecha 1.724 damnificados.

EL TIEMPO