Acueducto respondió ante inundaciones de los últimos días en Bogotá

Luego de las emergencias presentadas en diferentes zonas de la capital por cuenta de las fuertes lluvias.

El Acueducto de Bogotá se refirió a las inundaciones y aseguró que estas fueron producto de unas precipitaciones atípicas, además del desbordamiento de una quebrada en cercanías a La Calera.

Expertos aseguraron que los diseños de alcantarillado no son acordes al crecimiento de la ciudad desarrollado en los últimos años.



La empresa de acueducto y alcantarillado aseguró que se invertirá un billón de pesos para mejorar la red de aguas y evitar futuras emergencias.



Además, hicieron un llamado a la comunidad para que no boten basura en las calles, dado que los desechos taponan e interrumpen en buen funcionamiento de las tuberías.



Por su parte, el Ideam aseguró que aún no llega la verdadera temporada de lluvias y, sin embargo, continuarán las precipitaciones en la capital y el resto del país.

CITYNOTICIAS