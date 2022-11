En la madrugada del pasado 23 de octubre, un fuerte aguacero con tormenta eléctrica cayó sobre la capital del país. Además de algunos árboles caídos y de los encharcamientos cotidianos, la Secretaría de Movilidad reportó la inundación en el deprimido de la calle 94, en la localidad Chapinero.



La situación generó que varios vehículos quedaran atrapados en un espejo de agua de 50 centímetros, lo que obligó a los Bomberos a intervenir para evacuar a los conductores.



“No hay muy buen drenaje y tampoco hay muy buena señalización. Hay un desnivel de esta calzada con respecto a la otra, entonces uno asume que puede pasar”, señaló Mauricio Maldonado, hermano de uno de los ciudadanos que quedó atrapado en la emergencia.



Un episodio similar se vivió en la calle 80 con avenida Caracas, en el deprimido de Los Héroes. Allí, cinco vehículos quedaron atrapados y las rutas de TransMilenio que circulaban por la zona tuvieron que hacer retornos operacionales.



Si bien en ambos casos los operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado lograron drenar el agua y la situación no pasó a mayores, estos episodios generaron varias quejas entre los ciudadanos que a diario transitan por estas vías del norte de la capital.



“Siento que hay una deficiencia en el sistema de drenaje, esto (el deprimido de la 94) no lleva más de 10 años de haber sido entregado y siempre que llueve en Bogotá se inunda”, agregó Maldonado.

Las causas

Los deprimidos que cuentan con sistemas de bombas son operados automáticamente. En algunos casos la EAAB cuenta con personal para operar los bombeos manualmente en condiciones de intensas lluvias. FACEBOOK

EL TIEMPO consultó sobre las causas de esta situación a la Empresa de Acueducto, entidad encargada de operar y realizar el mantenimiento de los deprimidos viales que existen en la ciudad, quienes confirmaron que durante la actual temporada de invierno “solo se han presentado dos emergencias, las cuales están asociadas a intensas lluvias en corto tiempo y al arrastre de basuras y escombros”.



Sin embargo, las inundaciones también han perjudicado al transporte público y a sus usuarios. De hecho, el pasado 19 de octubre los buses de la troncal carrera décima se vieron afectados por una inundación en el paso a nivel de la estación Bicentenario.



Al respecto, la empresa explicó que la mayoría de pasos a desnivel que hay en la ciudad fueron diseñados y construidos con sistemas que funcionan por gravedad y que evacuan el agua gracias a las pendientes de las tuberías. Entre ellos destaca el de la avenida 68 con 63. Asimismo, el Acueducto señaló que algunos deprimidos cuentan con sistemas de bombeo automáticos.



“Los deprimidos que cuentan con sistemas de bombas son operados automáticamente. En algunos casos la EAAB cuenta con personal para operar los bombeos manualmente en condiciones de intensas lluvias”, explicaron.



En ese punto coincide Andrés Vargas, director de la maestría en Hidrosistemas de la Universidad Javeriana, quien sostiene que las basuras son un punto para tener en cuenta en el momento de analizar las posibles causas de las inundaciones. “En estas calles hay rejillas, esas rejillas tienen por debajo unas cajas y a esas cajas llegan unas tuberías que son las que sacan el agua de ahí. Si la gente echa basura en la rejilla, pues el agua ya no entra a la tubería. Pero eso no solo pasa en los deprimidos, sino en muchas partes del drenaje de Bogotá”, señaló.



El experto sostiene que otro factor que podría incidir es el uso de sistemas de bombeo manuales para evacuar el agua, los cuales considera obsoletos.



Al consultar al IDU (entidad que hace entrega de los pasos a nivel al Acueducto luego de sus construcción) sobre otros factores que podrían tener incidencia en dichas inundaciones, la entidad entregó un reporte sobre los deprimidos que han construido mas no dieron detalles sobre en qué condiciones fueron entregados.



La preocupación no es menor. Según el Ideam, hay un 50 % de probabilidades de que las lluvias se prolonguen hasta abril del año próximo.



Ante esta situación, el Acueducto emitió una alerta para que los ciudadanos no taponen los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

