Las monumentales lluvias con las que amaneció Bogotá este jueves, 25 de mayo, provocaron inundaciones en varios puntos de la ciudad y perjudicaron la movilidad de decenas de personas. Una de las zonas más afectadas fue la calle 127 con Boyacá, en el sector de Calatrava, en inmediaciones a la obra que se adelanta de la avenida El Rincón.



Además de la cantidad de agua que había en la vía, se presentó acumulación de lodo, por lo que hacer el desagüe correcto por vía de alcantarillado no fue posible de inmediato.



Según se conoció, en esa zona no hay red de alcantarillado y en el pasado esa vía era rural. No obstante, por ser un tramo nuevo, este sistema será incluido, por lo que en un futuro dicha calle contará con el drenaje.



Cabe mencionar que la obra que se adelanta de la avenida El Rincón es del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el contratista a cargo es el consorcio San Patricio, por lo que ellos son los que deben generar las soluciones a este inconveniente.



Lluvia en bogota por la av. Dorado entre las cra. 50 y la av. cali. Foto: Milton Diaz / EL Tiempo

Según informó el IDU, el contratista debe manejar los volúmenes de agua y la interventoría, por su parte, presentará un informe de la situación. No obstante, al cierre de esta edición este no se había dado a conocer.



Además, la entidad indicó que para evitar que esto vuelva a suceder, el contratista va a colocar una motobomba de gran caudal para evacuar los excesos. También se planteó por parte de la interventoría la posibilidad de construir un colector paralelo al pipe jacking de aproximadamente 290 metros de longitud, con el que se pueden manejar los volúmenes de aguas que se encuentran actualmente retenidos en un punto más abajo de la calle 127Bis A (conjunto Bosques de Salamanca).



“El contratista debe disponer en las obras equipos de succión-presión tipo vactor, para evitar taponamientos de la tubería. En caso de que se determine la responsabilidad del contratista, el IDU interpondrá las sanciones previstas en el contrato”, indicó la entidad.

Sobre las 4 de la tarde de ayer, luego de los trabajos de drenaje en el sector, desaparecieron los encharcamientos.



Otra situación que se dio el jueves 25 de mayo a causa de las fuertes lluvias, fue que un grupo de ciudadanos de Bosa lideró una jornada de protestas. Bloquearon el único acceso que conduce al municipio de Soacha. Los manifestantes exigieron que se tomen medidas para reparar las vías de acceso a sus barrios, ya que estas se inundan con frecuencia.



Las lluvias también se presentaron en las localidades de Usaquén, Chapinero, Fontibón, Barrios Unidos, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Engativá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

