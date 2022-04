Se trata de Gerson David Mateus, un joven camionero de 28 años, quien fue asesinado con un arma de fuego en medio de una panadería de Usme pueblo. El hombre se encontraba manejando un camión en compañía de su amigo cuando decidieron parar en un establecimiento en la Ciudadela Oasis, donde uno de los hombres, decidió orinar en vía pública.

Este hecho generó molestia en un hombre que estaba estaba dentro de la panadería quien inmediatamente reclamó e inició una discusión que terminó con la muerte de Mateus. “Mi esposo era un camionero que no se metía con nadie. No me parece que me haya dejado con dos niños muy pequeños y queremos que se haga justicia, no puede ser que una persona esté andando por ahí y no tenga piedad a la hora de matar a otro”, señaló la esposa de la víctima.



Según el testimonio del hombre que acompañaba a Mateus, “llegamos a la esquina de la panadería a tomarnos una cerveza, yo me bajé del camión a orinar en la llanta trasera y había un señor dentro de la panadería que me gritó que adentro había baños y que lo pidiera prestado. Yo le dije que no fuera sapo”.



Según la versión del amigo de la víctima, el joven al ver que la situación se estaba complicando corrió al camión y tomó un arma de fogueo que llevaba con él, sin embargo, al parecer el presunto asesino se percató de ese movimiento y desenfundó un arma de fuego con la que luego le quitó la vida a Gerson David.



De acuerdo con el coronel Dario Peña, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes recibieron una alerta sobre una persona que posiblemente había sido herida con arma de fuego, “las unidades llegan a la zona y evidencian que la persona fue trasladada por sus propios medios a un centro de atención, donde posteriormente, fue comunicado que había fallecido por un disparo en su cuello”.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV