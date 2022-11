Un hecho de intolerancia se presentó dentro de un articulado de TransMilenio durante el fin de semana, cuando una usuaria le propinó un golpe, al parecer con una botella -según indicaron las autoridades-, al conductor del bus.

Dentro del relato de los hechos detallaron que la mujer quería que el conductor se detuviera en la estación en la que ella necesitaba bajarse, cosa que no hizo por descuido. El bus se detuvo en la estación de la Avenida Jiménez sobre la troncal de la Caracas, señaló el noticiero ‘City Tv’.



Cuando esta pasajera no alcanzó a bajarse, le pidió al conductor que detuviera el articulado, a lo que este se negó. Luego, la mujer le propinó un botellazo en el rostro, ocasionándole heridas y haciéndole perder el control del bus, que terminó atravesado en el carril vehicular sobre la Avenida Caracas.

El comandante de la policía Coronel Jader Llerena confirmó que la pasajera golpeó al conductor porque este no la dejó en el paradero donde ella quería, “es de anotar que el bus efectivamente se mantuvo en el paradero, hizo su estacionaria, pero la persona no bajó en ese momento”. Llenera precisó que la policía realizó la detención de la persona, pero no se judicializó porque llegó a un acuerdo con los abogados de TransMilenio: “Llegan a una conciliación, cómo está establecido en el código penal, y por ese motivo no se judicializa a la persona”, señaló a ‘City Tv’.



En cuanto al articulado, el noticiero indicó que fue toda una odisea retirarlo del carril, ya que quedó sobre el separador. Imágenes capturaron el momento en el que TransMilenio lo retiraba de la vía, ocasionando algunos daños materiales en el vehículo.



Por su parte, el conductor fue atendido de inmediato por personal médico y está fuera de peligro. Es de resaltar que los demás pasajeros fueron quienes ayudaron para que la mujer dejara de golpear al trabajador y posteriormente la entregaron a las autoridades.

Elim J Alonso

Redacción Tendencias EL TIEMPO