Un hombre amenazó con arma de fuego a sus vecinos luego de haber tenido una discusión en un parque ubicado en el barrio Suba Compartir, al occidente de Bogotá.



Según le contó una de las víctimas a City Tv, la discusión se originó luego de que este hombre pateara a su perrita.



(Le puede interesar: Tras discusión, hombres atacaron a bate a un ciudadano en un parqueadero)

(Para seguir leyendo: Intolerancia: joven que jugaba rana ganó y por eso lo mataron)

"A las 8 a.m. estaba sacando a mi perra en este parque. Es un conjunto abierto, no tiene rejas por ningún lado, entonces todo el mundo puede venir. Cuando estaba sacando a la perra, al lado de allá sale un vecino del sector quien también saca a su perro, es un chihuahua, pero no deja que otros perros lo huelan. En el momento en que la perra se le acercó, ese señor decide no quitar a su perro sino que le pega una patada a mi perra", relató el joven.



Esa agresión desató una discusión que, según el joven, terminó en una amenaza: "Me empieza a gritar 'usted no sabe quién soy yo' y se va en un tono amenazadador. Yo me quedo acá con otras personas en el parque. A los 5 minutos el vuelve y, al ver que somos bastantes personas, le baja a su estado anímico... pero se da cuenta que lo estamos grabando. Entonces, nos amenaza y saca un arma. Nos dice, 'no se metan conmigo o les doy plomo'".



Todo eso quedó registrado en videos grabados por el denunciante y por otros vecinos. En ese material se aprecia claramente cómo el hombre porta un arma y la exhibe, amenazante.



Aunque, finalmente, el agresor se marchó, a los vecinos les preocupa que no es la primera vez que esto ocurre. "Tengo varios conocidos y amigos que han estado en este parque. Y lo que están haciendo no le gusta y los amenaza (... ). En diciembre hubo una ocasión en la que había un grupo de música grabando un video, al señor no le gustó y vino en la noche e hizo dos tiros al aire", relató el denunciante a City Tv.

(Además: Caso de intolerancia: joven grafitero fue golpeado en Banderas)

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Angie Téllez, periodista de City Tv