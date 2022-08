Un nuevo caso de intolerancia en vía pública de Bosa centro. Una discusión entre un conductor de vehículo particular y chóferes de varías rutas escolares terminó en disparos que pudieron en riesgo la vidas de varios menores de edad que se transportaban en ese vehículo.



(Le puede interesar: Así operaba banda de delincuentes que fingían ser conductores de taxi para robar)

La discusión inició cuando uno de los conductores de la ruta escolar le pidió a el dueño de un vehículo particular que moviera su carro para poder transitar por una vía muy angosta de la localidad de Bosa. Según el reporte de autoridades y testigos, este hombre de exaltó, lo golpeó y posteriormente sacó un arma de fuego de su vehículo.



Según el relato del conductor de la ruta escolar, al que pudo acceder el sistema informativo de CITY TV y EL TIEMPO, "El duelo del carro me dijo ignorante, bruto, que no sabe manejar... tal por cual. Yo le dije que no fuera grosero porque llevaba niños. Le dije que no cabía la buseta que cómo hacia para no generar trancón", contó uno de los afectados.



Minutos después de este primer encuentro llegó una segunda ruta que al percatarse de la discusión en plena vía pública se detiene e interviene. "Yo lo agarre por la espalda, el del carro particular, y le dije 'camine hermano, mire que la buseta no cabe' , y yo no sé que le pasó a ese señor y comenzó a mandarme puños. Luego llegó otra ruta que venia de Soacha y la conduce mi hermano quien me defendió", aseguró.



En medio del fuerte altercado, testigos dicen que el hombre que conducía el carro particular va hasta su carro y saca un arma de fuego que segundos después dispara en contra de los otros conductores para intentar agredirlos. "Cuando ese señor sacó una pistola nosotros nos escondimos detrás de la buseta y de una vez me disparó a los pies", contaron.



Por fortuna, tanto los conductores como los menores y testigos del hecho no salieron heridos. No obstante ya se organizan para entablar una denuncia en contra del agresor que luego de disparar logró escapar del lugar.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV.