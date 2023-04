Para reforzar la seguridad en los entornos universitarios, la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, puso en marcha la estrategia “Corredores Universitarios Seguros”, que se viene implementando en 13 zonas de la ciudad, especialmente en las localidades de Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria y Chapinero.

A través de acciones de acompañamiento, prevención y sensibilización se busca prevenir y atender los casos de intolerancia y riñas producto del consumo excesivo de licor, violencia contra las mujeres y hurto de bicicletas. Además, se apoyará la conformación de Redes Ciudadanas y Frentes de Seguridad para trabajar articuladamente por la convivencia en estos entornos, entre otras actividades.

Con la campaña “8C”, que integra diferentes recomendaciones para cuidar la salud y prevenir los casos de intolerancia, la Secretaría de Seguridad busca que los universitarios sean responsables a la hora de consumir licor en el espacio público y en lugares de entretenimiento.



• Calidad: Informarse sobre lo que va a consumir y tener en cuenta los posibles efectos, riesgos y daños.



• Cantidad: Evitar consumir en cantidad exagerada y tener en cuenta que todos los cuerpos reaccionan diferente.



• Comida: Comer antes, durante, después y consumir mucha agua.



• Compañía: Asegurarse de estar con personas de confianza, en el lugar y momento adecuado.



• Consistencia: No combinar licor con sustancias psicoactivas.



• Conflicto: Evitar escenarios de violencia para pasarla bien, disfrutar y no dañar el ambiente.



• Condón: Llevarlo y usarlo es responsabilidad de todos.



• Conductor elegido: No conducir ningún vehículo en caso de haber ingerido licor.

8 recomendaciones para que los universitarios sean responsables. Foto: Secretaría de Seguridad

Violencia contra la mujer

El equipo de prevención de violencias de género de la Secretaría de Seguridad recorrerá los sectores priorizados donde llevará a cabo diferentes actividades pedagógicas para que las mujeres conozcan los servicios y accedan a la Ruta de Atención Integral para las mujeres víctimas de violencia y así evitar que se normalicen algunas conductas a las que están expuestas.



Bogotá cuenta con 16 Casas de Justicia en las que las mujeres pueden recibir acompañamiento y asesoría, a través de la Ruta de Atención Integral a Mujeres. También está a su disposición la Línea Púrpura 018000112137, o la línea de WhatsApp 3007551846, disponibles los 7 días de la semana y las 24 horas del día.

Hurto de bicicletas

Cerca del 64 % de los hurtos de bicicletas que se reportan en la capital, son por el factor de oportunidad, por eso el equipo de ‘En bici nos cuidamos’, de la Secretaría de Seguridad, llevará a cabo diferentes jornadas para que los ciudadanos usen los candados adecuados para asegurar sus bicicletas, promover el uso de ciclo parqueaderos que cuenten con vigilancia pública y privada y realicen el registro obligatorio de su bicicleta.



Los registros de bicicletas se pueden realizar en la página web www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co, con el fin de atacar los mercados ilegales de receptación de este tipo de medios de transporte.

Redes Ciudadanas:

Bogotá cuenta con alrededor de 1.000 Redes Ciudadanas y cerca de 1.535 Frentes de Seguridad, conformadas por más de 41.000 ciudadanos, una importante estrategia que aporta a la prevención de delitos en Bogotá, con la que se ha fortalecido la comunicación con la Policía Metropolitana. En los entornos universitarios se viene promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en la comunidad educativa y los jóvenes, para que se organicen y conformen sus propias Redes Ciudadanas.



Para crear una Red, los ciudadanos deben unirse en grupos de mínimo cinco personas que habiten en el mismo sector, o también podrán sumarse a una que ya exista, los interesados se deberán comunicar al (601) 377 9595 Ext. 1212.



“Los ‘Corredores Universitarios Seguros’ hacen parte de una estrategia integral de convivencia, participación y cultura ciudadana para prevenir a través de diferentes jornadas el hurto, la violencia contra la mujer y consumo responsable de alcohol por parte de los estudiantes, entre otras situaciones que atenten contra la integridad de los ciudadanos. A esta estrategia se suma el trabajo interinstitucional que hemos venido adelantando con nuestros siete Comandos Especializados, que permanentemente están interviniendo en estas zonas estudiantiles”, señaló Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá.



Las zonas elegidas para esta iniciativa se seleccionaron por el alto flujo de locales y turistas y el número de universidades que se concentran allí. Los operativos y el acompañamiento se realizarán en el Parque de los Periodistas, el Eje Ambiental, alrededores del ICETEX, Las Aguas, el Parque de La Pola, la Plazoleta del Rosario, el Chorro de Quevedo, Las Nieves, el entorno de la Universidad Inca, la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Parque de Los Hippies y la plazoleta de la Universidad Piloto.



Estas jornadas se realizarán los viernes, con el fin de contener los delitos de alto impacto que se presentan en estos puntos de la capital y prevenir alteraciones al orden público.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD