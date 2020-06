Intervención a establecimiento comercial terminó en desmán

En desmanes terminó una intervención de la policía a un establecimiento comercial dedicado a la venta de licor. Los hechos que se presentaron en Bosa San Diego, en horas de la noche del pasado jueves 25 de junio, terminaron con el arresto de cuatro personas por agresión a servidores públicos y un uniformado lesionado.



Tras una llamada de la ciudadanía, en la que informaban sobre el funcionamiento de un bar de manera ilegal en plena cuarentena nacional donde se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, la policía hizo presencia en el lugar.



“Las personas que estaban violando la cuarentena se negaron a salir del local y arremetieron de manera violenta en contra de los uniformados, lo que obligó a la reacción de los mismos”, indicó el comandante de la estación de Policía de Bosa, Elkin Darío Quincha.



Con palos, piedras y botellas, los infractores se enfrentaron a los uniformados durante más de una hora. En los hechos, un uniformado resultó herido en un ojo. Además, un menor de 12 años, hijo de la propietaria del establecimiento, resultó con heridas en su rostro y cuerpo, luego de que se lanzara del segundo piso de la vivienda, al parecer tratando de escapar de los enfrentamientos.

En el procedimiento, según testigos, hubo abuso de poder de los uniformados.

“La gente no dejó de tomar, pero la manera en que ellos llegaron no fue la correcta. Ellos llegaron agrediendo y le dieron una patada a una chica, y al hacerles reclamo sacaron sus armas de fogueo”, afirmó el hombre.



Habitantes del barrio estarían cansados de las fiestas frecuentes en este punto. “Lo que ocurrió es que en esa tienda venden licor y nos tienen aburridos porque no dejan dormir. Hay mucha gente y no hay forma de evitar que haya fiestas todos los días”, aseguró una vecina. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.



La Policía Metropolitana hace un llamado a la ciudadanía para que sea más responsable con la emergencia por la que pasan la ciudad y el país.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET