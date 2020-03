El mundo detrás del intérprete de lengua de señas de Bogotá

Luis Carlos Cubillos sigue a la alcaldesa Claudia López a todas partes y siempre está a su lado. En silencio, sin voz, pero a su nivel. Como una sombra, copia lo que ella hace, pero sus manos van a otro tiempo. Con ellas habla para las más de 37.000 personas sordas que hay en Bogotá, una comunidad que, gracias a intérpretes como Luis Carlos y a políticas inclusivas, deja de ser sombra y se convierte en público que quiere escuchar con las manos y responder con acciones. Por mucho tiempo fueron invisibles.

Luis tiene 30 años y creció en el barrio Santa Isabel. Allí, de niño jugaba con su primo sordo a crear un lenguaje de señas casero. Así comenzó un improvisado y silencioso camino que solo el amor pudo dirigir. “Conocí a mi novia sorda y con ella vi que ellos dependían de los intérpretes. Pero aunque los hay, tienen un costo que no todos pueden pagar para acceder a información tan básica como la que dan en el médico o la universidad. Entonces empecé a trabajar como voluntario en la enseñanza de la Biblia para personas sordas con mis papás, que también saben la lengua, y luego en otros espacios, como Fiscalía, Profamilia, universidades, reuniones familiares...”.



Así, entre unas y otras, Luis ha sido intérprete desde los 15 años. Y quiso saber siempre más. Aprendió los secretos del español para poderlo contar con sus manos y luego se formó en traducción simultánea.



(Le puede interesar: La concejal con limitación auditiva que clama por intérprete en Tolima)



Toda esta historia la relata con su voz y con sus manos. A su lado está Kevin Lineros, licenciado en Derechos Humanos, trans y sordo. Luis lo invitó a la entrevista porque considera que la dupla intérprete-comunidad es algo inseparable y coexiste para construir. Así, la entrevista se hizo entre una voz directriz, una danza de manos y un sinfín de gestos. Se habló en silencio y se escuchó con los ojos.



“Si no existieran los intérpretes, no tendríamos el contexto de lo que está pasando en las diferentes entidades o los sucesos en el país o en el mundo. La información es importante para acceder a la comunicación y a los derechos que tenemos como comunidad”, expresa Kevin, y agrega: “Nunca había existido un servicio de interpretación como este. Por mucho tiempo tuvimos que acudir a nuestros padres para que nos tradujeran, como pudieran, qué decían los políticos en la televisión.



Pero si ellos no están, ¿cómo vamos a aprender o a tomar una postura de lo que dicen nuestros dirigentes? “En su caso, por ejemplo, la transición como persona trans, de por sí difícil, fue aún más complicado por la dificultad de acceso a la información y la comunicación. Solo con tutelas, y hasta una demanda, pudo acceder a un intérprete y completar su proceso. A raíz de eso, creó la organización Arcoíris de Sordos.



(Además: Las clases que están cambiando las vidas de 43 niños sordos en Cali)



Y el esfuerzo que hacen intérpretes como Luis para proveerles el servicio es descomunal para que la comunidad acceda a la información. “Trabajamos bajo cuatro pilares: exactitud, claridad, naturalidad y culturalidad. Además tenemos nuestro código de ética. Y, para rematar, debemos aprender los términos y contexto de lo que vamos a traducir: ámbito jurídico, educativo, etc”, explica Luis, quien admite que no es nada fácil interpretar las intervenciones de la alcaldesa, con quien trabaja desde la campaña en 2019. “Ella habla rápido y suele usar muchas metáforas.

Si no existieran los intérpretes, no tendríamos el contexto de lo que está pasando en las diferentes entidades o los sucesos en el país o en el mundo FACEBOOK

TWITTER

Entonces, mientras ella habla y recurre a esas metáforas, yo escucho y en simultáneo memorizo, trato de interpretar la metáfora de manera literal o de buscar las señas para transmitir al tiempo y voy traduciendo con manos y gestos”, detalla Luis.



Y, con modestia, reconoce que se ha vuelto un factor imprescindible en la alcaldía desde el día cero. El 27 de octubre, cuando Claudia López fue electa alcaldesa de los bogotanos, la rueda de prensa se atrasó un buen tiempo por un detalle: Luis era jurado de votación, estaba en su mesa en El Tintal cuando Claudia lo llamó y le dijo que no empezaría su discurso sin él.



Era hora de que la ciudad entera, sin limitación ni discriminación alguna, supiera qué era lo que ella tenía por decir.



(Lea también: Conozca las 5 señales para detectar si tiene pérdida auditiva)



Luis pudo salir de la mesa de votación y atravesó la ciudad a toda la velocidad para llegar y pararse esa noche junto a la mandataria, a su nivel, y comenzar la danza de las manos, que quedó registrada en cámaras, fotos y en los ojos de la comunidad sorda que entonces supo que venía una oportunidad para que la voz se convirtiera en señas.

ANA PUENTES

@soypuentes

REDACCIÓN BOGOTÁ