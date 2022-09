Con la decisión del Concejo de Bogotá de aprobar el proyecto que establece el acceso gratis a internet para las familias más vulnerables, la ciudad da un salto en el objetivo de que este servicio esencial esté al alcance de todos los bogotanos.



La iniciativa, a la que solo le falta la sanción de la alcaldesa Claudia López para convertirse en acuerdo, le da un plazo de nueve meses a la administración distrital para entregar una estrategia de masificación de acceso a la red.

La finalidad del proyecto de acuerdo, cuyos autores son los concejales Oscar Ramírez Vahos y Julián Rodríguez Sastoque, es que las conexiones a la red aumenten de manera progresiva buscando llegar a la universalidad, o sea que cubra a toda la capital. No obstante, el alcance, forma y tiempos dependerán de la estrategia de priorización que establezca el Distrito y de la disponibilidad de recursos.



“El Distrito tiene que presentar un plan orientado a la universalización de la internet, en especial para algunos sectores. La idea es que la estrategia sea sostenible”, le dijo una fuente de la Alcaldía Mayor a este diario, que aclaró que si bien el acuerdo no establece la forma, el servicio se puede brindar a través de entregar, por ejemplo, una Simcard a los estudiantes de colegios públicos, para que tengan conexión en sus tabletas; centros de conectividad, manzanas de cuidado o entregando un subsidio a los hogares o incluso llevando la señal a todo un barrio.



Bogotá ha avanzado de manera vertiginosa en el acceso a internet, a partir de la pandemia. La Encuesta Multipropósito 2021 del Dane reveló un crecimiento histórico en la conexión de internet. En la zona urbana el acceso a internet pasó de 67,2 por ciento en 2017 a 80,7 por ciento en 2021, y en el área rural, del 9,4 por ciento al 38,4 por ciento en el mismo periodo.



El proyecto de acuerdo también establece que el Distrito promoverá el acceso y uso de internet en entidades públicas, tanto del nivel central como descentralizado y de las localidades, en los espacios dispuestos para atención al público, instituciones educativas distritales, centros de desarrollo comunitario, salones comunales público, entre otros.

Estudiantes de 52 instituciones educativas ya cuentan con conexión a internet y acceso a plataformas de formación Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El concejal Julián Rodríguez Sastoque dice que la alcaldía tiene un plazo, a partir de la sanción del acuerdo, para que dé los lineamientos de focalización y priorización de las familias beneficiadas.



El cabildante considera que la norma puede beneficiar a 500.000 hogares vulnerables de los estratos 1 y 2 y de la clase media, afectados por la pandemia. No obstante, una fuente de la alcaldía estimó que en principio podrían ser 300.000 hogares de las zonas más vulnerables de los estratos 1 y 2.



Rodríguez aclaró que si bien en el presupuesto de 2023 se asignarán recursos, será la próxima administración la que debe incorporar la estrategia en el plan de desarrollo, con recursos y metas.



“Ya hay una plata destinada a temas de conectividad y vamos a reforzar este año el presupuesto para el siguiente. La próxima administración va a tener más tiempo y recursos para implementarlo en una escala más grande”, asegura Rodríguez.



El también autor del proyecto, el concejal Oscar Ramírez Vahos, dice que internet es un servicio esencial que permite acceder a derechos fundamentales como salud, trabajo y educación, y en muchos hogares es la fuente de ingresos.

“Necesitamos que con este precedente la internet pase de ser un servicio esencial a un derecho fundamental”, señala Ramírez Vahos.



Agrega que la iniciativa deja como posible fuente de financiación el fondo nacional de las tecnologías (que maneja el Ministerio de las TIC), recursos a los cuales puede acceder la ciudad, y establece las bases para la priorización.



El proyecto había sido aprobado en agosto pasado por el Concejo de Bogotá, sin embargo, fue objetado por la Alcaldía argumentando inconveniencia jurídica y el impacto en las finanzas del Distrito.



El texto original planteaba que el servicio de internet fuera considerado un derecho fundamental y universal, como el agua, y no establecía las fuentes de financiación.



El texto definitivo fue concertado entre los concejales autores y la Alcaldía, y presentado este mes de nuevo antre el cabildo distrital.

¿Qué falta para que haya internet gratis en Bogotá?

Alto consejero distrital de las TIC. Foto: Tomada de la página web de la Alcaldía de Bogotá.

El alto consejero distrital TIC, Felipe Guzmán, explica los alcances del proyecto de acuerdo aprobado este martes por el Concejo de Bogotá y los criterios que se tendrán en cuenta para focalizar a las familias que serán beneficiadas:



¿Cuál es la población que se beneficiará con el acceso a Internet gratis?



Todos estos criterios deben ser objeto de análisis por parte de la administración, lo cual se hará en el proceso de reglamentación (del proyecto de acuerdo). Durante este proceso se hará la definición de la focalización y priorización, por lo tanto, a la

fecha no podemos dar cifras concretar sobre el número de hogares o personas; o el tipo específico de población que se beneficiará.



En ese orden de ideas, se propondrá una estrategia de conectividad que desarrolle los

siguientes puntos:

• Acceso: para establecer medidas que permitan aumentar la cobertura del servicio

de internet en la ciudad.

• Priorización: para facilitar el acceso a internet en espacios públicos de

los Bogotanos.

• Focalización a través de la definición de programas específicos para poblaciones focalizadas en condiciones especiales y sin acceso a internet.

• Apropiación: donde se establezcan estrategias de apropiación para habilidades digitales de los usuarios que resulten beneficiados.



¿Cuál es el sistema o estrategia de conectividad? Se comenta que es la integración de varias acciones, entre estas algunas que el Distrito tiene o tendrá en marcha.



Es importante aclarar que conforme a lo establecido en el Acuerdo 761 de 11 de junio de 2020, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020 - 2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Alta Consejería Distrital de TIC en el segundo semestre del año 2022 elaboró el Plan Bogotá Territorio Inteligente, en el cual se describen las cuatro iniciativas estratégicas, cinco habilitantes y una de sostenibilidad, que hemos definido para trabajar en la consolidación de Bogotá como un territorio que aprovecha estratégicamente la tecnología, los datos y la innovación para mejorar su habitabilidad, viabilidad y sostenibilidad.



Dentro de estas iniciativas se encuentra un elemento clave para cerrar la brecha digital en Bogotá, a saber, el acceso a internet por parte de los habitantes de la ciudad-región. Conforme a esto y teniendo en cuenta lo aprobado hoy por el Concejo, la Alta Consejería Distrital de TIC se plantea el trabajo en tres frentes: Primero, dinamizar el despliegue de infraestructura de una forma ordenada y que mejore la cobertura y calidad del servicio en toda la ciudad. Segundo, elaborando planes y programas para llevar la conectividad en la ruralidad, asegurando formas de acceso a internet acordes con la realidad de este territorio, y tercero, fortaleciendo los esquemas de conectividad pública en todas las localidades, como para poblaciones focalizadas específicas de forma tal que se garantice el acceso a internet a todos los bogotanos.



En adición a lo anterior, es importante también considerar que para el desarrollo de este plan se debe reconocer que Bogotá no parte de cero y, por lo tanto, es menester aprovechar al máximo los avances y resultados de los programas, planes y proyectos de conectividad, apropiación y cierre de brecha digital que actualmente viene adelantando el Distrito, así como los estudios y análisis que se han elaborado en materia de conectividad y transformación digital para la estructuración de un plan de conectividad progresivo y que responda a los principios de eficiencia del gasto público, y de coordinación con las entidades del orden nacional.



¿Cuándo se inicia la implementación del proyecto de acuerdo? Se mencionan nueve meses de reglamentación, pero no es claro si esta administración iniciará su desarrollo o le quedará al próximo gobierno.



Es importante aclarar que el proceso de formalización del proyecto de acuerdo termina con la sanción del proyecto por parte de la alcaldesa Claudia López. A partir de allí, y de acuerdo con el plan de acción que hemos previsto para la implementación del acuerdo, empezaríamos el proceso de diagnóstico detallado de la necesidad, para en el plazo de 9 meses expedir la reglamentación que delimite el alcance de las distintas soluciones de servicio que se ofrecerían y que darán continuidad a la oferta de programas de conectividad y acceso a internet que ofrecen actualmente distintas entidades de la administración distrital.



Así, en una primera fase se trabajará en la elaboración del modelo económico y financiero, y en la definición de los criterios de priorización y focalización, donde se tendrán en cuenta grupos de personas vulnerables, donde se deben conjugar diferentes variables como población, territorio y sostenibilidad que permitan asegurar que aquella persona que conjugue estas condiciones puede llegar a ser beneficiaria del servicio que ofrecerá el Distrito.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

