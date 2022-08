La Alcaldía de Bogotá radicó este miércoles la objeción al proyecto de acuerdo que aprobado por el Concejo de la ciudad y que ordena la creación de un subsidio al servicio de internet para las familias de los estratos 1, 2 y 3 y las personas en condición de vulnerabilidad.

El argumento de la administración distrital, como lo había adelantado EL TIEMPO esta semana, es ilegalidad. Según conoció este diario, la figura de derecho al mínimo vital, como está redactado en el acuerdo, es exclusivamente para los derechos humanos y en esa categoría, pese a ser un servicio público esencial, el acceso a la red no se encuentra.



La objetición fue radicada al mediodía de este miércoles, luego de que el secretario Jurídico, William Mendieta, sostuviera una reunión con los autores de la iniciativa, los concejales Oscar Ramírez Vahos y Julián Rodríguez Sastoque.



La idea de la administración es establecer mesas de trabajo con el Concejo ajustar el texto del acuerdo y que vuelva a ser presentado en sesiones extraordinarias, que iniciarán el 10 de septiembre próximo.



(Los temores por acuerdo que crea un subsidio a internet en Bogotá)



En este proceso es que la el nuevo proyecto quede blindado jurídicamente frenta a una eventual acción de nulidad. Es decir que el mínimo vital no se asocie a con un derecho funamental.



Pero además porque durante el segundo debate -en plenaria- el texto de la inciativa sufrió cambios, un hecho que para la Alcaldía Mayor no debió ocurrir.



Pero además, que el acceso a internet tenga fuentes claras de financiación. Debido a que eso implicaba establecer un subsidio para más de 1'400.000 hogares, o mejor, para aproximadamente 5 millones de personas.



EL TIEMPO pudo conocer que sobre este aspecto, el objetivo es que se precisen la población que será beneficiada.



(Concejo de Bogotá aprobó el mínimo vital de internet para estratos 1, 2 y 3)



"La administracion comparte el espiritu del proyecto de acuerdo, el cierre de brechas digitales en la ciudad y que afectan a los más vulnerables, y la masificación de internet, razon por la cual queremos blindar juridicamente el acuerdo aprobado hace unos dias con el concejo y reformular algunos aspectos relacionados con buscar fuentes de financiación y subsanar un tema de tramite (los cambios en el segundo debate), cosa que no se puede, y evitar así una futura nulidad que tumbe el acuerdo en la jurisdicción contenciosa administrativa", le dijo a EL TIEMPO Mendieta, luego de radicar la objeción en la Secretaría del Concejo.



El alto funcionario de la admisntración confirmó que "desde hoy mismo nos sentaremos con los equipos de los concejales autores, Oscar Ramírez Vahos y Julián Sastoque, para conciliar un texto y traerlo a sesiones extraordinarias el proximo 10 de septiembre".



