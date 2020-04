Intento de feminicidio fue evitado por los vecinos de la víctima

De nuevo la violencia machista pone entre la vida y la muerte a una mujer. Carolina Girón, una empresaria bogotana madre de un niño de 10 años fue golpeada por su compañero sentimental, Diego Leonardo García, el pasado 22 de abril. Así lo denunció María Fernanda Girón, quien ante la impunidad y el miedo decidió hacer pública la agresión que dejó a su hermana al borde de la muerte y con su rostro totalmente desfigurado.

Los hechos ocurrieron en una casa del barrio Cedritos, al norte de Bogotá, tras una discusión en la que Carolina le reclamó a Diego una posible infidelidad. Según María Fernanda, la reacción de Diego fue golpear a su hermana al punto de dejarla casi inconsciente. “Con las últimas fuerzas y ante los constantes gritos de Diego diciéndole que la iba a matar, Carolina comenzó a gritar pidiendo auxilio y un vecino la escuchó”.



María Fernanda relató el vecino decidió llamar a la Policía y salir a la puerta de la vivienda, donde Carolina estaba a punto de ser asesinada. Pero en la única posibilidad que tuvo de salvar su vida salió corriendo de la vivienda.



Miembros de la Policía del CAI ‘El Contador’ acudieron al lugar y Carolina fue trasladada a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentra recuperándose de múltiples fracturas y a la espera de una intervención quirúrgica. Pero lo que no esperaba la familia es que el principal sospechoso de la agresión de Carolina, Diego Leonardo García, quedará en libertad una hora después del hecho.



“Èl es una persona que cuenta con cinco antecedentes judiciales, fue capturado en flagrancia y volvió a casa como si nada”, afirma María Fernanda, quien ante la impotencia decidió publicar la denuncia en sus redes sociales y gracias a la viralización la Fiscalía la contactó rápidamente.



“Hicieron una excelente labor, me llamaron, escucharon la versión, todos fueron muy diligentes”, cuenta María Fernanda. De inmediato las autoridades iniciaron la investigación que puso tras las rejas a Diego Leonardo García, la Fiscalía le imputó tentativa de feminicidio agravado en curso heterogéneo con cohecho para dar u ofrecer, y aunque por ahora está tras las rejas, la familia de Carolina no se esperaba la apelación del abogado de García.



“Está en la cárcel provisionalmente, en cualquier momento puede salir, nosotros tenemos miedo por toda la familia y por Carolina”, relató María Fernanda. Según la Fiscalía, García habría entregado dinero a los policías que realizaron el procedimiento para quedar en libertad, “en una acción investigativa articulada de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron recopilados nuevos elementos y se obtuvo orden de captura, la cual se hizo efectiva el pasado 24 de abril”, menciona un comunicado de la Fiscalía.



Por ahora la familia de Carolina espera que las autoridades mantengan la decisión de dejar a García Garzón en la cárcel. Según María Fernanda, “hice este caso público porque jamás pensé que nos pasaría a nosotros como familia y entre todos podemos ayudar a romper el silencio para que esto no le pase a ninguna mujer”.

