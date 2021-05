Intentan quemar el Palacio de Justicia de Facatativá

La madrugada de este domingo 30 de mayo un grupo de violentos intentó quemar el Palacio de Justicia del municipio de Facatativá, Cundinamarca, y una sede de la alcaldía municipal en la que, entre otras, se almacenan vacunas contra el covid-19.

El gobernador del departamento, Nicolás García, informó que durante varios días se han adelantado diálogos con diferentes sectores y comunidades para llegar a acuerdos que permitan frenar los enfrentamientos. Pese a que en el municipio ha habido marchas pacíficas, lo ocurrido la madrugada se trató de un ataque unilateral, según explicó García.



“Se pretendió vandalizar el palacio de Justicia y una sede de la Alcaldía donde entre otras funciona el Sisbén y se almacenan las vacunas contra el covid-19, además no pretendían dejar ingresar a los bomberos, por eso el Ejército llegó y actuó. Ayer no había Esmad en la ciudad, no había confrontación, eran hechos unilaterales, eso no podemos permitirlo”, concluyó el gobernador.

Están quemando el Palacio de Justicia de Facatativá. @nicolasgarciab pic.twitter.com/y1S5TfPMjT — La Niña Siempre (@LaNinaSiempre) May 30, 2021

La mañana de este domingo, de nuevo se presentaron momentos de tensión, incluso en sectores residenciales del municipio, donde manifestantes se enfrentaron al Esmad, que contuvo el avance de las marchas haciendo uso de gases lacrimogenos.

