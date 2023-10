Intensifican controles: Bogotá se llenó de ratas en varias localidades

Frente al aumento de denuncias por presencia de roedores en diferentes sectores de Bogotá, la Administración Distrital dispuso de un equipo conformado por actores de diferentes entidades con el fin de llegar a las zonas donde hay presencia de estas plagas para intensificar la limpieza del lugar y desratización.

“Desde octubre hay toda una tropa de funcionarios de la alcaldía y actores del sector público que están haciendo tres actividades: llegando a los sitios donde nos han llegado las denuncias, haciendo una limpieza completa de los residuos que encontramos y realizando el proceso de desratización”, dijo el secretario distrital de Salud, Alejandro Gómez.

En lo corrido de 2023, desde la administración se han venido realizando intervenciones integrales a través de entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), las alcaldías locales, las secretarías de Salud y Ambiente, el Jardín Botánico, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y los operadores de aseo, entre otras. Y en compañía de la comunidad de los diferentes sectores (habitantes y comerciantes).

Ratas en Bogotá

Cifras de intervenciones del sector de salud

En lo corrido del año, con corte a agosto de 2023, la Secretaría Distrital de Salud, a través de las subredes, ha controlado más de 2'975.441 m² en Bogotá mediante manejo químico de roedores en espacios públicos. Esta actividad ha cubierto 900.000 m² más en comparación con el 2022, cuando se intervinieron 2'094.279 m².

De acuerdo con los reportes, las localidades donde se ha intervenido una mayor cantidad de metros para control de roedores fueron: Ciudad Bolívar (365.000 m²), Kennedy (338.004 m²), Usme (280.000 m²), Bosa (277.861 m²), Engativá (244.202 m²), Usaquén (208.8015 m²) y Suba (179.407 m²).

Piden más cultura ciudadana

El trabajo conjunto entre diferentes entidades del Distrito y la cultura ciudadana cobra relevancia y ayuda a mitigar los factores que favorecen la presencia y asentamiento de plagas. La ciudadanía puede comunicarse a la línea 110 de la Uaesp, para la recolección de basuras y podar los puntos que lo requieran.



“Para evitar la proliferación de roedores, se recomienda no rasgar las bolsas de basura, no dispongamos en horarios que no corresponden, ni acumulemos residuos en espacios públicos”, afirmó Juan Carlos López, director de la Uaesp.



La Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte implementó la campaña ‘Que la basura no se vuelva paisaje’, que podrán consultar en www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/quenosevuelvapaisaje.

“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad, de nada sirven las gestiones y los avances que se vienen adelantado si todos desde nuestros hogares y comercios no tenemos los comportamientos adecuados”, dijo Luis Felipe Calero, subsecretario de Cultura Ciudadana.



Así mismo, para solicitar la asesoría para el control de roedores e insectos y plagas en el espacio público, podrá hacer su reporte a través del micrositio ‘¿Roedores en su sector?’, que encontrará en www.saludcapital.gov.co.

Rastas son transmisoras de enfermedades.

¿Cómo detectar si tienes ratones en la casa?

Una de las primeras señales que detectan los habitantes de una casa, es que hay un olor almizclado y picante, este olor es muy característico y es evidente de la presencia de roedores en la casa. Estos animales dejan residuos de excrementos y orina por todas partes, por lo que cualquier lugar es susceptible de los malos olores.



Los alimentos es el primer interés de los roedores. Es muy importante que revisar todos los empaques periódicamente, pues pueden ser atacados por roedores. Con sus poderosos dientes podrán perforar cualquier tipo de envase.



Los excrementos son otra señal de que puede haber roedores en casa, esta es una de las señales de peligro más alarmantes, el excremento de roedor es portador de enfermedades como salmonella, antavirus, fiebre de mordedura de ratas, entre otros.



Las manchas de grasa son características de que hay presencia de roedores en casa, el pelaje de los roedores expulsa una especie de grasa que, con el roce de cualquier superficie, es notorio. Revise si en casa hay áreas descoloridas o con alguna mancha de grasa. De esta manera se puede identificar si hay presencia de ratones y hace cuánto tiempo.



Los dientes de los ratones nunca paran de crecer, por esta razón, buscan objetos para poder roer. Busque, por ejemplo, cables, madera, muebles y otros objetos que tengan señales de estar carcomidos.

Preocupación de plagas de ratones en Bogotá



