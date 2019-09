Militante verde insulta a una concejal porque lo tiene bloqueado

El precandidato al Concejo de Bogotá por el partido Alianza Verde, Johan Barberi (@BarberiBogota) publicó en su cuenta de Twitter una serie de insultos contra la actual concejal y candidata de ese partido, Lucía Bastidas."Lucía Bastidas me tiene bloqueado y pues es una perra insensible", escribió el entonces precandidato al Concejo de Bogotá por la Alianza Verde y militante de los verdes.

Johan Barberi lanza insultos contra Lucía Bastidas porque lo tiene boqueado. Foto: Archivo particular

Bastidas emitió un comunicado en el que le pide a las directivas de esa colectividad que se tomen las medidas del caso frente a las agresiones que en repetidas oportunidades ha hecho Barberi.



"El Partido Verde no puede pasar por alto el trato denigrante y vulgar que uno de sus integrantes, Johan Barberi, profirió en redes sociales contra mí, Lucía Bastidas Ubaté", exigió la concejal y candidata de los verdes.

Bastidas también señaló: "Ese tipo de personajes, que no tiene argumentos ni conocimiento, y por eso acude al vocabulario soez porque su intelecto no le da para más, deben ser expulsados de una colectividad que defiende la diferencia de opiniones pero no puede acolitar el insulto bajo".

En consecuencia, escribió: "Exijo que el comité de ética asuma el caso antes de las elecciones de octubre y tome las medidas pertinentes y siente un precedente de que no se puede acudir al insulto y a la injuria para atentar contra mi buen nombre".



En este sentido advirtió que la Alianza Verde no puede darle cabida a la misoginia.



"Merezco respeto, no solo por ser mujer, sino porque soy una líder destacada de la colectividad y hago mi trabajo con responsabilidad y pensando en el bienestar de la ciudad", precisó Bastidas.

Ante los insultos que emitió Barberi, el Partido Verde se pronunció: "Rechazamos este tipo de lenguaje machista y grosero para responder a la crítica. Hacemos un llamado a los Verdes para que respondan con argumentos y respeto como siempre lo hemos hecho".

La colega de partido y también candidata, María Clara Name, escribió en su cuenta de Twitter: "A pesar de las diferencias, los debates políticos deben darse siempre con argumentos e ideas, no con grosería y difamaciones. En el @PartidoVerdeCoL no podemos permitir abusos como el de @BarberiBogota hacia @luciabastidasu. Toda mi solidaridad para mi compañera y colega".

Tras los insultos a la concejal Bastidas, Barberi escribió: "Pido disculpas a la Concejal Bastidas, el término si, fue grosero, y tiene toda la razón concejal @MariaClaraName, se me fueron las luces con el término, errar es de humanos. Le agradezco si le hace llegar las disculpas a la Concejal ya que me tiene bloqueado hace 1 año. Gracias".

Esta no es la primera vez que esta mujer es atacada. Según la denuncia que interpuso en su momento, Bastidas fue insultada y luego escupida por un exfuncionario de la ETB, durante un cabildo, proceso que llegó a los estrados judiciales.

En su momento la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, acompañó a la concejal a la Fiscalía a interponer la denuncia.



“Esto es un llamado a todas las mujeres para que encuentren en la Personería y en la Fiscalía General de la Nación una entidad que las apoya y que las ayuda a hacer este curso que no es fácil. La misma concejal ha hecho todo el recorrido que una ciudadana de a pie debe hacer para denunciar”, dijo Castañeda en su momento.

