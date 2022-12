Las infracciones de tránsito en Bogotá se han convertido en el pan de cada día, y son varios los ciudadanos que se niegan a cumplir la norma o a hacerse responsables por las consecuencias de sus malas prácticas viales. Este fue el caso de un hombre y su acompañante que, tras dejar un carro mal parqueado en la vía, se treparon a una grúa para evitar que los policías de Tránsito se llevaran el vehículo a los patios.

Insólito. Un hombre que dejó el carro mal parqueado impidió que la @TransitoBta completara el procedimiento.



Le pidió a su copiloto que se subiera al carro y se encerrara para impedir que se lo llevaran a los patios.



Pero ahí comenzó lo bueno



Abro hilo pic.twitter.com/diElH1ZPpk — Mario Villalobos (@maritovillalobo) December 9, 2022

Pero por si fuera poco, varios transeúntes que rondaban el lugar también alentaron al hombre a que no se bajara de la grúa y que por el contrario protestara para que no le fuera inmovilizado el vehículo. “No se lo deje llevar, no se vaya a bajar de ahí, quédese ahí”, le decían los observadores al copiloto que, aún encima de la grúa, permanecía en el segundo puesto del carro infractor.



“Yo no me he robado nada, mátenme si quieren”, gritaba el dueño del carro mientras los agentes remolcaban el automotor. Según el hombre, él no había hecho nada malo al dejar su carro en una zona de prohibido parquear y por eso no merecía ni la multa ni la llevada a patios.



Por su lado, el agente de policía intentó explicarle el porqué de su infracción y por qué se estaban llevando el carro. “Usted dejó su carro botado dónde dice prohibido parquear”. “Si fuera aquí no había problema”. “Si a usted le roban el carro en la calle, la culpa sería de la Policía por no cuidárselo. Usted está en el deber de guardarlo en un parqueadero. No importa que sea un minuto o más. Y se hubiera evitado esta situación”.



Finalmente y luego del altercado entre los policías, el conductor y su acompañante y los transeúntes que gritaban que no se llevaran el carro, lo cierto fue que el vehículo si fue trasladado a los patios y el en recorrido que la grúa realizó hasta ese lugar siempre estuvieron tanto el conductor como su acompañante en la parte de atrás de la grúa exponiendo su vida.





REDACCIÓN BOGOTÁ