Una familia que reside en el barrio Canadá de Bogotá denunció este viernes que se le estaría cobrando más de cuatro millones de pesos por el servicio de la luz injustificadamente.

La denuncia se hizo viral a través de redes sociales, donde la periodista Maritza Aristizábal publicó un video contando la situación.



En el clip, Aristizábal asegura que este cobro no corresponde con las condiciones del barrio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.



"Oigan, de verdad no puede ser que en el barrio Canadá, en donde faltan vías, en casa en donde todavía no han instalado ni siquiera el acueducto, donde no hay presencia de las autoridades lleguen recibos de luz por cuatro millones de pesos", dice.



La periodista, quien al parecer está acompañada de la mujer que denuncia la situación sosteniendo un cartel, mostró en su trino los recibos en cuestión.



De acuerdo con las imágenes que se alcanzan a ver, en la factura se registra un cobro total de 4'076.510 pesos, con fecha de pago "inmediato".



Según el tuit de Aristizábal, en la casa a donde habrían llegado estas facturas habitarían tan solo dos personas, lo que hace más insólito el cobro.



El video finaliza con la mujer que sostiene el cartel y la voz de la periodista pidiendo a las autoridades dar una respuesta a la comunidad del barrio Canadá.



Hasta el momento no se conoce si el cobro elevado tiene alguna justificación técnica o si es un error de la empresa que presta el servicio.

Maritza, buenos días, queremos que sepas que tú queja y tus comentarios nos darán la oportunidad de mejorar y brindar un mejor servicio a nuestros clientes en el futuro. — Servicio Enel Colombia (@EnelClientesCO) February 3, 2023

A pesar de que la empresa encargada del servicio de energía en Bogotá, Enel Colombia, no se ha pronunciado oficialmente al respecto, su cuenta de Twitter respondió al trino de la periodista.



"Maritza, buenos días, queremos que sepas que tú queja y tus comentarios nos darán la oportunidad de mejorar y brindar un mejor servicio a nuestros clientes en el futuro (sic)", escribió la cuenta Servicio Enel Colombia.



Asimismo, dijo en la misma red social que este caso se encontraba en "validación con el área bajo el número de radicado 361248261".



"El área realizará una visita técnica para verificar el estado y funcionamiento del equipo de medición", finalizó la empresa a través de esta red social.

