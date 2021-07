Insensatez de Fecode / Opinión

Han pasado 16 meses y todavía tenemos cerca de 797.000 estudiantes que nada que regresan a clases presenciales en la ciudad. No es una cifra menor, teniendo en cuenta que la población en edad escolar (5-16 años) son 1.452.675 niños. Más de la mitad están matriculados en el sector privado.



Ómar Oróstegui

Al principio de la pandemia era natural que la incertidumbre y la desinformación sobre el contagio obligaran a muchos establecimientos educativos y padres de familia a ser precavidos. Sin embargo, el tiempo demostró que sí es posible tener clases presenciales siempre y cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad: buena infraestructura sanitaria, ventilación, aforo en los salones, señalización adecuada y condiciones de distanciamiento.



Hoy en Bogotá, casi todas las instituciones oficiales ya cumplen con dichos protocolos; solo faltan 7 para llegar al 100 por ciento de los establecimientos educativos. Sumado a lo anterior, se ha logrado vacunar al 71% del personal docente, según la Secretaría de Salud.

Pese a los avances, aún no hay voluntad de retorno por parte del sindicato de trabajadores de la educación en Bogotá. Es respetable el derecho a la protesta, pero los intereses sindicales no pueden desconocer el derecho a la educación de miles de niños y niñas que hoy lo reclaman.



Y aunque durante la pandemia se han mantenido las clases virtuales, la calidad de la educación no es la misma que en un ambiente presencial. Además, no todos cuentan con acceso a un computador, internet o espacios adecuados para el estudio. Tampoco con un tutor que los oriente en su proceso educativo, pues muchos padres deben salir a trabajar y dejan a sus hijos solos.



El regreso a clases es necesario y urgente, no solo por el proceso pedagógico que representa, sino también porque para muchas familias, el colegio es un espacio de cuidado donde sus hijos aprenden y tienen acceso a alimentos.



Postergar esta decisión, como proponen los sindicados, aumenta las brechas educativas, agudiza las condiciones de pobreza y los problemas de aprendizaje y bienestar emocional de muchos estudiantes de la capital.

