Las motos pueden ser las responsables de varios problemas en la ciudad asociados a la siniestralidad vial, pero no lo son de los problemas de inseguridad ciudadana que se viven actualmente en las calles.



Las cifras demuestran que en el 75 % de los casos de hurtos cometidos en vía pública, el agresor se movilizaba a pie, mientras que en el 15 % lo hizo en motocicleta (9 % solo el conductor y 6 % con parrillero). De allí que, de entrada, la idea de restringir el parrillero los jueves, viernes y sábados –y además en la noche y hasta la madrugada (entre 7 p. m. y 4 a. m.)– no tendrá mayor efecto en los indicadores de inseguridad, sobre todo de hurtos a personas, pues en ese horario tan solo se reporta 1 de cada 4 casos.



La medida estigmatiza y no soluciona el problema de inseguridad en Bogotá, donde el celular sigue siendo el objeto más robado. La mitad de los hurtos se comete sin empleo de armas, mientras un 26 % con arma cortopunzante y un 15 % con arma de fuego. Estas dos últimas modalidades vienen en ascenso, como también los homicidios por atraco, el sicariato y las riñas.



Incluso, los motociclistas también se ven afectados por la inseguridad. El año pasado se registraron 4.650 motos hurtadas, un 27 % más de lo reportado en 2020, siendo la noche el horario en el que más se concentran los casos: 1 de cada 3 motos fue hurtada entre las 6 y las 9 de la noche. Y al igual que el hurto a personas, la mayoría de los casos se concentra en vía pública.Lo curioso es que esa realidad de los motociclistas poco se menciona en las medidas para combatir la ola de criminalidad en las calles.



Ahora bien: aunque es interesante la medida del uso obligatorio de la placa en el casco, esta norma no es nueva; lo que sí es nuevo es obligarlos a estar identificados en su indumentaria con el número de placa en todo momento, tema que el Congreso había discutido una década atrás y en el que se estableció el uso de la prenda reflectiva para los horarios nocturnos.



Esta medida puede llegar a mejorar los procesos de identificación e investigación criminal cuando un delincuente quede captado por cámaras de videovigilancia. También puede ayudar a que las cámaras de control de velocidad identifiquen a los motociclistas cuando cometen infracciones de tránsito.



No obstante, si hay algo a lo que se debe prestar más atención es al mal comportamiento de los motociclistas en la vía, y más ahora cuando estos vehículos se han popularizado tanto, a tal punto que en la última década aumentó un

76 % su parque automotor (ver motos sin control https://cutt.ly/GD2RaP3).



En 2021 las motos fueron las principales causantes de muertes de peatones en la ciudad, concentrando el 43 % de los casos. Sus conductores también son los actores viales que más fallecen en las vías de la capital (38 % del total): el 21 % chocó con objetos fijos, mientras otro 21 % lo hizo contra el transporte de carga.



La seguridad en la ciudad no se resuelve con prohibiciones. Esta vez, el turno fue para los motociclistas y parrilleros: la restricción que ahora se les aplica no tiene soporte técnico –cuando se probó en el pasado no tuvo resultados significativos ni mayor impacto en los indicadores de seguridad– y puede llegar a afectar a muchos que utilizan este medio de transporte para sus actividades cotidianas y del hogar.



Señalarlos, como se hace en esta ocasión, los estigmatiza y genera tensiones innecesarias en la ciudad, como marchas y un plan tortuga que veremos en los próximos días en los principales corredores viales, por falta de concertación y debate público de un decreto con mucha improvisación y que genera desconcierto a la luz de las estadísticas de los últimos años.



Las estrategias para combatir la creciente inseguridad no pueden ser producto del calor de la coyuntura, de la percepción ciudadana de las encuestas o de la presión mediática. La ciudad necesita una verdadera política pública de seguridad ciudadana y convivencia y menos anuncios desarticulados, sin objetivos claros y carentes de mediciones serias basadas en evidencia.



ÓMAR ORÓSTEGUI

Futuros Urbanos