Mujer denuncia robo en plena entrada de centro comercial de Bogotá: 'No soy la única'

La inseguridad en Bogotá ha permeado distintos establecimientos, como restaurantes y hasta centros comerciales. Este jueves, 29 de febrero, una mujer denunció haber sido víctima de hurto justo en la puerta de un centro comercial ubicado en el sur de la capital.



La mujer estaba por ingresar al centro comercial, a plena luz del día, sobre las 11 de la mañana. En ese momento, un sujeto a bordo de una motocicleta y que, aparentemente llevaba un arma de fuego, le hurtó su celular, que—dice— costaba unos seis millones de pesos.



La víctima, que se identificó como Sandra Milena, contó en Citytv los detalles del robo: “Venía hablando por teléfono, porque se supone que esta ya es una zona segura del centro comercial (…) cuando, por la parte de atrás, me embiste una motocicleta”.



Además, aseguró que el hombre portaba un arma: “Hago el amague de correr detrás del tipo para poder recuperar mi bien y tenía una pistola en la cintura”.



La mujer pidió ayuda al centro comercial para obtener los videos de las cámaras de seguridad.



“Voy al centro comercial, porque los vigilantes estaban en la puerta, a decirles que me acababan de robar para que miraran las cámaras de vigilancia (...) Me dicen que no, que debo traer una orden judicial. O sea, no hicieron nada”, comentó.



Sin embargo, en el noticiero también aseguraron que el centro comercial está dispuesto a entregarles los videos de las cámaras a las autoridades competentes.



La víctima también aseguró que el suyo no es el primer caso de inseguridad que se presenta en la misma zona del centro comercial donde la robaron. “No soy yo la única víctima, ni la única afectada. Es usual que roben en esta plazoleta del centro comercial”, agregó.



Durante los primeros 60 días de este año en Bogotá, hubo reducción en la mayoría de delitos en Bogotá. Sin embargo, de los 6.633 celulares que se robaron, solo se recuperaron 1.007.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con informe de de Camilo Garzón

