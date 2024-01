Angustiante relato de joven por modalidad de robo de carros en Bogotá: 'Nunca paren'

A diario, parece que toda clase de hechos de inseguridad se reportan en Bogotá. Esta semana, la presentadora Carolina Gómez habló sobre los momentos de angustia que vivió en un reconocido café al ser testigo de un violento atraco, junto al grupo de personas que se encontraba en el establecimiento.



Por otra parte, en el parque El Virrey, un individuo que se hacía pasar como corredor interceptó a una joven maratonista que hacía deporte y le robó sus pertenencias.



A estos hechos de inseguridad se le sumó en las últimas horas el relato de otra joven, quien en redes sociales habló de una modalidad de robo de carros en la capital.



La mujer, de nombre Estefanía, mediante un video compartido en TikTok, dijo que se encontraba en la zona de los outlets de Toberín, cuando empezó a ser blanco de un peligroso 'modus operandi'.



Foto referencia llantas. Foto: iStock

La joven explicó que dejó el carro parqueado mientras realizaba algunas compras y, en ese momento, “metieron un tubito” en la llanta para que se pinchara.



“Gracias a Dios nuestra llanta se demoró muchísimo en pincharse”, señaló.



La joven y sus acompañantes salieron del lugar en el vehículo, pero eso no fue todo. También remarcó que los estaban siguiendo, por lo que decidieron no detener el carro. “Tip número uno, nunca paren. Es mejor que se dañe la llanta a bajarse y ser atacado por los delincuentes".



Estefanía indicó que con sus acompañantes se percataron de que los estaban siguiendo porque, cuando llegaron a la casa de una familiar, una moto que rondaba por el sitio se empezó a acercar, por lo que tuvieron que la pedir ayuda de los vigilantes del conjunto.



"Ellos nos estaban vigilando por las cámaras y estaba superpendientes, no aceptamos la ayuda de nadie. Gracias a esto, nos demoramos cambiando la llanta, porque de verdad la situación estaba demasiado insegura", aseguró.



Finalmente, la joven les recomendó a los conductores no dejar el carro estacionado en las calles, ya sea en esta zona de Toberín o en cualquier otra parte de Bogotá.



"Es mejor pagar un parqueadero", concluyó.



