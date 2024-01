¿Estrategia de Galán logrará una Bogotá segura? Planes de choque no son milagrosos

Once líneas de acción operativas, focalizadas en la mitigación de delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diversas modalidades y el microtráfico, hacen parte de la estrategia del Distrito para frenar la ola de inseguridad en la ciudad.

El anuncio lo hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana; y César Restrepo, secretario de Seguridad, desde el Parque El Tintal en Kennedy. La estrategia se llama 'Bogotá Camina Segura' y ya está funcionando.



Una de las medidas es el patrullaje continuo en áreas priorizadas las 24 horas del día, también se protegerán parques y zonas comerciales y operarán micro cuadrantes. “Trabajaremos en la redistribución estratégica de los recursos policiales en toda la ciudad”, dijo Gualdrón. El oficial explicó que estas unidades se van a enfocar en debilitar las actividades económicas ilícitas y desmantelar las estructuras que las gestionan.

Estrategia Bogotá Camina Segura. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los uniformados estarán equipados con 30 vehículos, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y un helicóptero halcón y 390 policías serán designados para la identificación de actores criminales, la investigación y el seguimiento y evaluación de la gestión operacional. “Basándonos en datos históricos, vamos a identificar cada uno de los delitos como homicidios, extorsiones, hurtos y microtráfico”, puntualizó Gualdrón.



Galán dijo que "con esta nueva estrategia, que abarca 21 planes, de los cuales 15 son de acción y seis son de reacción, podremos abordar de manera más eficaz la inseguridad que afecta a la ciudad". La administración distrital respaldará este plan, reconociendo nuestra responsabilidad adicional de trabajar desde todos los ámbitos administrativos para generar entornos seguros", agregó el mandatario.

Finalmente, Galán hizo un llamado a los bogotanos, instándolos a denunciar cualquier actividad delictiva y reiterándoles la trascendencia de la participación activa de la ciudadanía.

¿Qué opinan los expertos?

Catalina Miranda, investigadora de la fundación Ideas para la paz, dijo que estos planes de choque no son nuevos y no es una estrategia innovadora. “Esto no quiere decir que sea mala, pues hay acciones del pasado que han sido efectivas”.



La experta dijo que esto no va a solventar, en el largo plazo, todos los problemas que tiene Bogotá. “La estrategia sirve para aminorar la oleada de inseguridad, especialmente la criminalidad, los hurtos, los homicidios y las extorsiones que afligen a los bogotanos, pero a largo plazo, hay que articularse mejor con la Fiscalía General de la Nación”.



Explicó que hay que invertir más recursos financieros, tecnológicos y humanos para la tecnología y la investigación criminal, especialmente de la Policía, la Sijin, y el CTI de la Fiscalía. “También fortalecer la interlocución entre las entidades del Gobierno local, es decir, el Distrito y la Policía con iniciativas ciudadanas como los frentes de seguridad. La mejor inteligencia para atacar conflictos en los barrios es a través de la comunicación con el ciudadano”.



Finalmente, dijo que la inseguridad en Bogotá no se va a acabar con un plan de choque de cien días. “El sistema judicial y el penitenciario necesitan una reforma urgente. La delincuencia, la criminalidad y la violencia no son solo de policías persiguiendo bandidos, sino de jueces trabajando para que haya justicia. La impunidad en Colombia está en más del 80 por ciento”.



Añadió que la reforma al sistema carcelario es una medida de fondo. “Los centros de reclusión se están convirtiendo en escuelas de la criminalidad. Los cabecillas de bandas de delincuencia organizada que tienen azotadas a las ciudades siguen mandando desde allí y fortalecen sus conexiones y contactos”. Agregó que los centros penitenciarios tienen una sobrepoblación enorme que es violatoria de los derechos de la población carcelaria. “La reforma al sistema penitenciario es urgente”.

El exsecretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dijo que ‘Bogotá camina segura’ apunta a mejorar la seguridad de los ciudadanos en los territorios más conflictivos que tiene la ciudad. “Destaco que se va a ejecutar con los recursos que existen actualmente, con el esfuerzo de las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social, para mejorar los entornos en donde se presentan los hechos de violencia y delincuencia. Será un trabajo interinstitucional que ha venido adelantando la Alcaldía con todas las instituciones y también con las de desarrollo social”. No obstante, Acero dijo que este trabajo debe ser permanente.



Destacó también la vinculación activa de ciudadanos, organizaciones sociales y gremios y, en general, de las comunidades. “Esto es muy importante. Sin esto, es muy difícil mejorar la seguridad en los territorios”. Recomendó que la administración debe entregar resultados públicos de forma periódica de cada una de estas acciones operacionales y de la estrategia, de tal forma que los ciudadanos tengan información de los resultados.

Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y experto en seguridad, entiende que la estrategia es un nuevo esfuerzo para tomar en consideración, pero que es necesario evaluarlo con el tiempo. “Todo esto requiere de una gran capacidad operativa y de recursos para la gestión de la seguridad en la ciudad, así como de una nueva cultura ciudadana con respecto a la seguridad que no se ve planteada en la propuesta que hace el alcalde Galán”.



Agregó que es necesario un enfoque integral del problema que tiene que ver con seguridad pública, en relación con el problema de la salud pública. “Esto es la posibilidad de vivir en la convivencia ciudadana porque se garantizan las condiciones básicas que evitan que sectores de la población, como los jóvenes, se inclinen hacia prácticas de delincuencia para garantizarse los elementos de consumo que una sociedad como la nuestra les demanda de manera insistente”.



Dijo además que son muy importantes las tareas de inteligencia. “Yo creo que más que la capacidad despliegue operativo de la Policía, a través de los distintos recursos y formas de organización para la cobertura en la ciudad, lo que se requiere es de un juicioso trabajo de inteligencia que pueda desarticular bandas criminales que están estructuradas y operan en la ciudad. Y no solo hablamos de narcotráfico, sino otros crímenes contra la propiedad y contra la vida”.



Concluyó que hay que esperar los resultados estadísticos de la estrategia. “Los trabajos que hemos realizado en el grupo de investigación de Seguridad y Defensa han demostrado que es muy poco lo que se avanza de una administración a otra, pues siempre aparecen nuevas modalidades de la criminalidad”.

Finalmente, Orlando Carrillo, consultor en seguridad, dijo que la estrategia le parece interesante, pues se focaliza en los puntos más complejos que tiene Bogotá para desarticular las bandas de microtráfico y la actividad delincuencial en algunas zonas de Bogotá. “Es importante que este planteamiento se mantenga en el tiempo. Lo más importante es que las órdenes y el direccionamiento sean contundentes. Es decir, no podemos ser lapsos con la actividad delincuencial. Hay que demostrar contundencia, poderío, fortalecer a la autoridad, siempre en el ejercicio de trabajar en la mano con los ciudadanos”.



Carrillo dijo que la movilización de equipos tecnológicos y la aplicación de la inteligencia policial deben dar unos resultados rápidos. “Es allí donde se van a marcar diferencias. Por otro lado, hay que solicitarles a los ciudadanos la denuncia a través de los medios que sean habilitados. Esto es vital para poder derrotar la actividad criminal en Colombia, especialmente en Bogotá”.



Agregó el experto que focalizar solo algunas zonas va a generar la migración del delito hacia otros sectores. “Hay que ser contundente en el ejercicio policial.” No se puede seguir invirtiendo recursos y que no se den resultados. Hay que acabar con el hurto a automotores, el microtráfico, el porte ilegal de armas, entre otros”.



Concluyó que una de las grandes falencias que han tenido los planes de seguridad en Colombia ha sido que las acciones se ejecutan de manera temporal y luego dejan que el delincuente vuelva a su actividad delincuencial como si nada. “Estas estrategias deben ser constantes durante todo el gobierno y eso permitirá que el delincuente o cambia su accionar o definitivamente busca otra metodología o, en su defecto, terminará bajo el resguardo de las autoridades y muy seguramente en una prisión”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com