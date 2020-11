¿Qué está pasando con la inseguridad en Engativá?

Una persecución que protagonizó por cielo y tierra la nochede estemiércoles la Policía

de Bogotáaun grupo de delincuentes dedicados al hurto de vehículos en Engativá, terminó en la captura de dos atracadores, pero dejó abierta un preocupación.

Después de pasar por varios barrios, como Álamos y Villas de Granada, los delincuentes, que huían en un carro robado, llegaronaUnir,dondecompinches les dispararon a los policías que iban tras ellos.



Inquieta que haya criminales que estén dispuestos a enfrentarse con los uniformados

para proteger a uno de los suyos, y la respuesta detrás de esto tendría que ver con que

hay grupos delictivos que estarían tomando fuerza en Engativá y que, además del microtráfico, vendrían incursionando en otros delitos.



Pistas sobre esto las dio recientemente el mayor Miller Rojas, comandante de la Policíade esta localidad, en una intervención que tuvo en la comisión de seguridad de la junta administradora local(JAL).



“Hay un fenómeno que tienequever conlos límites entre Villas de Granada y Jaboque, y

en la parte del humedal ha sido siempre complicado”, reconoció el oficial, quien agregó que las disputas que están surgiendopor las líneasde venta de droga están impactando las cifras de asesinatos y lesiones personales.



“Casi todos los homicidios que se nos presentan tienen que ver con esta situación. Podemos hablar de que el método es el arma de fuego o armas blancas, y en esas estrategias que hemos venido trabajando está el plan de desarme y requisas. Las lesiones personales, muchas también están marcadas por lo que tiene que ver

con estos intentos de homicidio”, sostuvo el mayor Rojas.



En concreto, las cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que en el acumulado de

enero a octubre, los homicidios van a la baja. Mientras que en ese periodo de 2019 se presentaron 45 muertes violentas, en el 2020 fueron 43, dos menos.



Sin embargo, los datos mes a mes revelan algo que inquieta: en los dos últimos, septiembre y octubre, comparados con los del año pasado, aumentaron en un 50 por ciento y aún más.

Mientras que en septiembre de 2019 hubo dos asesinatos, este año fueron siete. Entre tanto, en octubre de 2019 fueron cuatro homicidios, y ocho este año.

Otrapistaquepermitepresumir que en esta localidad hay un fortalecimiento de bandas

delincuenciales es la alerta temprana emitida en agosto de 2019 por la Defensoría del

Pueblo, y que incluyó a esta localidad con otras en riesgo como Ciudad Bolívar, Kennedy y Fontibón.



En su advertencia, la Defensoría considera que hay varias condiciones y episodios (como la aparición de algunos cuerpos desmembrados) que permiten pensar que en esta zona estarían operando estructuras ilegales como ‘los Paisas’ o las ‘Águilas Negras’.



"Venimos haciendo un trabajo con la Sipol y la Sijín donde se avanza en investigaciones sobre estructuras delincuenciales que se decidan al microtráfico y al hurto de bicicletas y de vehículos. Esperamos lograr la desarticulación de estas bandas", manifestó la alcaldesa local, Ángela María Moreno.



Pero la inseguridad se manifiesta en esta localidad desde varios escenarios. Aunque bajan los hurtos, según los datos oficiales, la ciudadanía no se siente conforme.

“La sensación de nuestra comunidad sigue siendo que cada día crece y crece la inseguridad. Vemos cómo los delitos que nos afectan son cada día más frecuentes; vemos, por ejemplo, que no podemos salir con nuestras mascotas porque las están robando, secuestrando. Lo preocupante es que ya no podemos ni siquiera en la vía pública contestar una llamada porque nos van a robar”, manifestó Jorge Enrique

Hernández, un ciudadano de esta localidad.



Y la preocupación de los habitantes tiene que ver principalmente con el hurto de bicicletas, que aumenta más que cualqier otro delito y ubica a Engativá como una de las tres donde más se comete el robo de estos vehículos, con Suba y Kennedy. Entre enero y el 18 de octubre de este año ocurrieron 1.345 casos, 302 más que en el mismo periodo del 2019, cuando se presentaron 1.043.



En un consejo de gobierno y seguridad en esta localidad,liderado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y realizado el pasado 5 de noviembre, explicaron qué están haciendo en esta zona para contrarrestar la inseguridad.



La alcaldesa Moreno, explicó que están llevando a cabo jornadas de marcación de bicicletas para prevenir este delito, y que están trabajando en la reconstrucción de confianza entre la ciudadanía y la Policía después del asesinato de Javier Ordóñez por uniformados del CAI Villa Luz, el pasado 9 de septiembre. Para combatir el crimen, Hugo Acero, secretario de Seguridad, dijo que de los 12 CAI afectados durante las protestas de septiembre, 10 ya fueron reconstruidos.



Finalmente, un indicador que inquieta en el acumulado es el de violencia intrafamiliar, que aumenta. "Hemos venido trabajando con la Secretaría de Segurdiad y de la Mujer, la policía y la alcaldía local, logrando acciones de prevención y control que nos permitan reducir estos delito", manifestó la mandataria local.

