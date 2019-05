‘Estamos cansados de los robos junto al canal de la av. Boyacá con 80’.

Sacar la mascota o caminar unos minutos en el parque vecinal del conjunto Parque Lagartos, en la calle 94 n.° 72A- 51, en Engativá, se ha convertido en un riesgo para los residentes de este lugar, especialmente por la alameda que está junto al canal Arzobispo.

En ese sector, el afluente parte desde la avenida 68, pasa por la Boyacá, Club Los Lagartos y finaliza en la avenida Ciudad de Cali.



Hugo Arango, lector de EL TIEMPO, manifestó su preocupación a este diario en el consejo de redacción que se realiza todos los lunes por Facebook. Según él, ya son varios los habitantes a quienes han robado allí: Margarita Cadena Peña fue una de las víctimas.

Una noche, a finales de marzo, estaba junto a su pareja en el parque, paseando a su mascota. De repente, tres hombres los abordaron y “nos dijeron que estaban perdidos. Nosotros de buena fe les íbamos a ayudar, pero se bajaron de la bicicleta y uno de ellos le puso un cuchillo en la cintura a mi novio, se llevó el celular de él”, contó Margarita.



A pesar de tener el móvil del joven, los delincuentes continuaron con sus amenazas hasta que un vecino se percató de lo sucedido y comenzó a gritar. Otras personas salieron a sus balcones y también vociferaron. Entonces, los ladrones huyeron por la alameda. A partir de ese momento, varios dueños de mascotas que viven en los conjuntos La Torroja y Parque Lagartos, entre otros, crearon un grupo en WhatsApp para cuidarse entre ellos. Por ese medio van alertando sobre presencias sospechosas.



“A veces, los delincuentes vienen hasta el parque en bicicleta y se quedan un rato vigilando a las personas que están ahí”, explicó Gerardo Agudelo, coordinador de Convivencia del conjunto La Torroja. Según él, cada que llegan al espacio, observan a los visitantes en busca de una nueva presa, pero muchos ya lo saben y lo informan.



“Así nos hemos cuidado: por redes sociales. Otro apoyo es el vigilante que contratamos entre todos, aunque en ocasiones no da abasto. Necesitamos más presencia policial”, dijo.



Según Hugo Arango, las víctimas de hurto no son solo los habitantes del barrio, también son blanco los ciclistas que diariamente cruzan por la alameda para llegar al puente ciclorruta de la calle 86A con avenida Boyacá.



Ellos consideran que son muchos los problemas y se están agrupando, solo esperan un apoyo distrital.



La Secretaría de Seguridad respondió que los uniformados de los cuadrantes hacen unos recorridos por la alameda. Sin embargo, hasta el momento no han respondido sobre las medidas que tomarán.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter:@BogotaET