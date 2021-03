UPZ La Esmeralda sufre por constantes actos de inseguridad

Eran las 3 de la tarde cuando Nicol Martínez y su suegra, Betty Martín, salieron a pasear a su perro cerca de su hogar, en el barrio Nicolás de Federmán, de Bogotá, y fueron víctimas de un robo a pocos metros de su casa.



Mientras caminaban por el parque del Árbol Caído, a la altura de la carrera 45 con calle 53, sin darse cuenta, una moto en la que iban dos sujetos se detuvo en frente de ellas. Uno de los hombres, vestido de negro y con una maleta de domicilios, se bajó y con un cuchillo amordazó, a plena luz del día, a Nicol para robarle su celular. Entre los gritos, Betty trató de reaccionar ante el ladrón atacándolo con un palo que llevaba con ella. Exaltado y violento, finalmente hurtó el dispositivo de Nicol y huyó con su cómplice en la moto.

La Policía del cuadrante nunca llegó a atender la emergencia a pesar de que llamaron inmediatamente para alertar sobre el hurto. Ahora, las mujeres sienten temor de caminar a cualquier hora del día por su barrio.



“Fue mi primer robo, fue traumático y agresivo. Siento que es más inseguro caminar por este sector, porque lo veo más solo. Me da miedo porque salgo a trabajar temprano y algunas veces llego tarde”, contó Nicol.



Así como Nicol y Betty, son cada vez más los vecinos de la UPZ de La Esmeralda, en la localidad de Teusaquillo, que sienten que el sector se ha vuelto un foco de inseguridad. Residentes de los barrios Quirinal, Rafael Núñez, Pablo VI, La Esmeralda y Nicolás de Federmán perciben que los hurtos a personas, viviendas y vehículos han aumentado desde que comenzó la pandemia.



Por ello, en reuniones de seguridad de las juntas de los barrios, y hasta en plantones en los cuadrantes de Policía de la zona, han exigido un mayor pie de fuerza, pues no hay día en el que no se comente de un nuevo hurto.



“El departamento de Policía para cada una de las localidades es muy deficiente. La cantidad de policías es muy poca para todos los habitantes. Pero el problema es que la comunidad también se está quejando de que no se les atiende sus llamadas a tiempo”, le dijo Óscar Caro, edil de Teusaquillo y habitante de la UPZ.

Los tipos de hurtos y donde más se concentran

Manuela García, líder de la brigada de seguridad de la comunidad de Federmán, denuncia que en la zona se ha visto la presencia de supuestos domiciliarios en moto, acompañados de parrilleros cometiendo delitos.



A esto, el edil Caro suma que el parqueo desmedido de vehículos en las vías públicas y privadas de las zonas ha causado un foco para que delincuentes hurten neumáticos de carros, hecho que se concentra principalmente en el barrio La Esmeralda.



El comando del CAI La Esmeralda asegura que esto responde a delincuencia común que aprovecha el descuido de los dueños para cometer los delitos, no de una banda organizada, como se ha especulado.



Si bien todos los barrios han sufrido hurtos a personas y propiedades, es importante señalar que estos se dan en diferentes escalas. Por ejemplo, Pablo VI es la zona en la que menos se percibe la inseguridad por los sistemas privados de vigilancia, a pesar de contados robos a apartamentos que han sucedido.



Por el contrario, donde más preocupa la inseguridad es en Nicolás de Federmán, barrio que denuncia con más frecuencia hurtos en sus zonas públicas y privadas, y donde la comunidad procura caminar por las calles del barrio con mucha precaución.

La Policía de Teusaquillo pide que se confíe en el departamento, que ha logrado la captura de delincuentes en la UPZ, además de hacerles una invitación a los vecinos a que conozcan las estrategias para alertar los casos de hurto.



Invitan a denunciar a tiempo, cooperar y ayudarse entre la comunidad para fomentar la seguridad en la zona.



Pero la realidad es que los vecinos del sector aún sienten que los robos los tienen azotados, y que durante la pandemia no se han sentido seguros en sus barrios.Y aunque las cifras de la Secretaría de Seguridad dicen que los hurtos en esta UPZ se redujeron en un 53,8 % durante el mes de enero en comparación con el mismo período del año pasado, la comunidad se siente insegura.



Por ello, además de vías para cooperar con la Policía o eficacia en las denuncias, lo único que quieren es que estos casos no se presenten más camino al trabajo o en el parque.



SANTIAGO BUENAVENTURA

