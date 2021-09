Tecnología, más policía y justicia, salidas para la inseguridad de Bogotá

La misma noche en que el ministro de Defensa, Diego Molano, anunciaba el apoyo de al menos 360 hombres de la XIII Brigada del Ejército Nacional para mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá, dos delincuentes, armados y escondidos bajo cascos de motos, intimidaron y robaron a siete clientes de un restaurante en La Castellana, en Barrios Unidos. Esto pasó el miércoles de la semana pasada, pero escenas así son cotidianas.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y agosto de este año se presentaron 65.207 hurtos a personas, 5.453 más que en el mismo periodo del 2020. Eso significa, desglosando los números, once robos cada hora.



Para algunos ciudadanos y expertos, esta situación está desbordando la capacidad no solo de la Policía Metropolitana y el Distrito, sino de la Fiscalía y el aparato de justicia, con el que la alcaldesa, Claudia López, ya tuvo un roce.



Hasta ahora las acciones que ha emprendido la Administración Distrital y la Mebog han estado concentradas en esfuerzos operativos y de prevención en puntos calientes de localidades muy afectadas por el crimen como Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba. Además de esto, y del apoyo militar, esta semana se unieron 500 hombres, 400 de policía judicial y 100 de Inteligencia, para mejorar las capacidades de investigación criminal. Sin embargo, la situación no parece mejorar.



“El patrullaje militar no sirve para nada, es un tema taquillero en términos de percepción, la gente cuando ve un militar se siente más segura, pero bandas no se están afectando”, advirtió Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.

Para él, la ciudad necesita una estrategia sólida en materia de fortalecimiento de capacidades tecnológicas para enfrentar el crimen. Explicó que, por ejemplo, en Londres (Inglaterra) hay un poderoso sistema de cámaras de vigilancia con identificación facial que permite hacer un control intenso de lo que ocurre en los puntos de mayor concentración de personas. También sugiere que se potencie el uso de los drones para cubrir áreas más amplias durante las labores de vigilancia.



De acuerdo con Santiago Tobón, experto en la materia y director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Eafit, un aspecto que debe valorarse para bajar los índices de criminalidad son las cargas a las que están sometidos los patrulleros de la Policía, quienes incluso han tenido que extender sus horarios laborales debido a incapacidades por el covid-19 y enfrentar las recientes protestas y vandalismo que se han presentado en la ciudad.



“Hay muchas razones por las que el tiempo del policía no se dedica a la vigilancia e investigación, y eso habría que corregirlo antes de poner las patrullas militares, que no creo que sea una buena alternativa. Y esto implica que la Alcaldía debería hacerse cargo de más cosas de las que hace. Muchos problemas que resuelve el policía del cuadrante lo podría resolver un inspector de policía, se debe ampliar la capacidad en justicia cercana al ciudadano”, dijo Tobón.



Por su lado, Andrés Preciado, investigador y docente de la Universidad Eafit, considera que son tres las acciones que deberían priorizarse: 1) un trabajo conjunto entre Policía, Fiscalía, Gobierno Nacional y Distrital que vaya más allá de los anuncios en medios de comunicación, con acciones y declaraciones articuladas; 2) que el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, lidere esa comunicación y 3) que no se cambien las estrategias constantemente.

Miembros de la Policía Militar realizan una requisa. Soldados han estado patrullando las calles de la capital. Foto: AFP.

“Si hay una cosa compleja en seguridad, más que no tener estrategias, es cambiarlas cada tanto. Bogotá tiene un buen diagnóstico, capacidad y una estrategia, hay que apostarles a los planes que hay para reducir los hurtos a personas y homicidios, debe quedar claro para todas las instituciones y ojalá se haga mucha difusión”, expresó Preciado.



No obstante, hay quienes creen que la solución pasa por la correcta operación de las autoridades que imparten justicia. Por ejemplo, Bogotá tiene hoy una tasa de esclarecimiento de homicidios del 42 por ciento –es una cifra que suele destacar la Fiscalía por ser la más alta del país–; sin embargo, este dato solo habla de la certeza que tienen las autoridades sobre el responsable de un crimen, pero no significa que haya necesariamente alguien capturado.

Para superar este tipo de dificultades, la alcaldesa citó para mañana un encuentro con jueces de la República, en el que tratarán aspectos como la suerte de los ladrones capturados en flagrancia que quedan en libertad, aunque vinculados a un proceso.



Por otro lado, la seccional Bogotá de la Fiscalía, en compañía de la Policía Metropolitana, explicó que en el último mes se han capturado 43 presuntos integrantes de seis organizaciones criminales.

