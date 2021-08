Incautación de armas en Bogotá aún no reduce el número de delitos

El barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, es una zona priorizada por las autoridades de seguridad por la alta ocurrencia de delitos y por la presencia de bandas delincuenciales que están enfrascadas en disputas por el control del tráfico de drogas.

La tarde del lunes pasado, horas después de que la Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad presentaron los resultados del plan desarme durante el primer semestre de este año, varios hombres acribillaron a bala a una persona que transitaba por una calle de este barrio. Un asesinato más por ajustes de cuentas, como lo llaman algunos.



“Se presenta el sicariato de un ciudadano por parte de varios delincuentes con arma de fuego, se logra mediante reacción policial –por medio de dispositivos que tenemos en esta zona afectada por el tráfico de estupefacientes– la captura de tres delincuentes y la incautación de tres armas de fuego y dos motos. Estos elementos y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que terminen la investigación”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá (Mebog).



Como las pistolas recogidas tras este homicidio, la Mebog incautó durante el primer semestre de este año 720 armas de fuego, que sumadas a 640 armas traumáticas y más de 118.000 cortopunzantes completan los principales resultados en materia de incautación en Bogotá. En todo el 2020 fueron incautadas más de 133.000 armas en la ciudad, 1.326 de fuego y más de 1.000 traumáticas, por lo que este 2021 parece ir a un buen ritmo.



“Ese es un número importante y superior al del año pasado y que ha logrado evitar que los delincuentes incrementen los delitos de lesiones personales y de homicidios en la ciudad. Es una actividad coordinada que se ha venido implementando para devolver en las diferentes localidades la tranquilidad a los ciudadanos. Algunas armas se incautaron gracias a información oportuna de la comunidad”, explicó el general Camacho.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, dijo que la estrategia de desarme se ha fortalecido por instrucción de la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y explicó en qué consiste.



“El plan Desarme por la Vida tiene un enfoque con las alcaldías locales, y buscamos que voluntariamente los ciudadanos entreguen estos elementos, pero adicionalmente desde la Secretaría de Seguridad hemos adquirido detectores de metales móviles para que la Policía tenga mejores herramientas para el registro y control”, explicó el funcionario.

La Mebog incautó durante el primer semestre de este año 720 armas de fuego. Foto: iStock

Aunque estos son resultados positivos, para expertos consultados por EL TIEMPO, el desarme no puede ser la única estrategia para sacar estos elementos de las calles. Entre otras razones porque pese a que año a año se presentan resultados de incautación similares a los presentados esta semana, ha aumentado su uso en los dos principales delitos que afectan la tranquilidad y seguridad de los bogotanos: los homicidios y los hurtos.



Mientras que en el primer semestre del 2020 hubo 303 asesinatos con armas de fuego en la capital del país, en el mismo periodo del 2021 fueron 326. En cuanto a elementos cortopunzantes, el año pasado se cometieron 164 muertes violentas con estos, y 174 entre enero y junio de este año.



“Creo que las campañas y medidas de desarme, requisas y control son útiles, y pues eso ayuda, pero sabemos que la delincuencia está dos o tres pasos más adelante; tenemos armas de fogueo que apenas está la discusión del decreto si se define o no, pero que quedará cojo porque habla del porte y no de la comercialización”, explicó Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana.



Agregó que muchos de los delitos ocurren con armas que no tienen salvoconducto, que hay un mercado volátil y eficiente de armas blancas, lo que dificulta su control, y que por más que se incauten estos elementos, se debe llegar a los problemas de raíz.

“No es cómo se hace el delito, sino cuáles son los efectos que lo generan, y sobre eso la Administración sabe cuáles son las modalidades, dónde ocurren los delitos, a qué horas del día, etc.; debe haber un proceso de inteligencia y ver las razones que están motivando la ocurrencia. Si bien se debe continuar con la política de desarme, no debe ser lo único”, agregó el experto.



Por su parte, Ómar Oróstegui, director del centro de pensamientos Futuros Urbanos, advierte que las autoridades insisten en la misma receta por años (planes desarme) que ha fracasado y que no ha reducido el porte de armas. Añadió que ha faltado inteligencia para desarticular mercados ilegales de armas, en los que incluso hay la posibilidad de alquilar por horas algún revólver o pistola.



“Hay más facilidades para acceder a armas de fuego, hay un mercado ilegal y no se está combatiendo la cadena, dónde almacenan, distribuyen, alquilan las armas; nos hemos concentrado en el objeto y no en el problema. No es la presencia de armas, es la comisión de delitos con armas”, explicó Oróstegui.

Armas blancas

El uso de armas blancas también inquieta a las autoridades. Son fáciles de conseguir y el daño que generan es muy elevado. Solo en hurtos a personas, de los 47.170 casos que hubo entre enero y junio de este año, 11.820 se cometieron con algún elemento cortopunzante.



Según Andrés Preciado, investigador y docente de la Universidad Eafit, las campañas de desarme se han enfocado tradicionalmente en cortopunzantes, pero hay una deficiencia estructural y es que estos se usan en una amplia cantidad de actividades legales que no se pueden restringir.



“Bogotá avanzó recientemente, en el 2018 o 2019, en un esquema de regulación, venta y comercialización en el espacio público que no ha afectado la presencia de estas armas en escenarios ilegales y comisión de delitos. Las campañas de cultura ciudadana deben ser más agresivas con el uso de este tipo de elementos, porque la capacidad operativa para el decomiso está garantizada”, reflexionó Preciado.

