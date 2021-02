¿Volvieron 'Los Rólex'? Otra víctima en Suba fue atacada por su reloj

A otra persona en el norte de Bogotá le robaron su valioso reloj. Por la forma en que ocurrió el ataque, la víctima se pregunta si se trata de Los Rólex, una banda dedicada al hurto de estos accesorios de valor.



El nuevo caso ocurrió el 16 de febrero en la localidad de Suba. "Cuando iba a ingresar (en mi vehículo) al centro residencial Camino del Bosque en la carrera 87 con calle 131, dos sujetos que se movilizaban con una moto me intimidaron con una pistola y me obligaron a quitarme mi reloj. Si no lo hacía, me disparaban", le contó la víctima a City Tv.

El hombre, angustiado por la seguridad de su esposa y su hija, que también iban en el carro. "Me causa curiosidad que pudieron haberme hurtado el computador u otros objetos de valor. Pero el sujeto cuando me intimidó y me hizo bajar el vidrio, me hizo entregarle el reloj de alta gama exclusivamente", detalló la víctima.



El reloj estaba avaluado en cerca de 14 millones de pesos. Lo preocupante para la familia era que los delincuentes ya les habían hecho todo el seguimiento para abordarlos y hurtarlos.



Este caso se conoce un día después de que una mujer denunciara un ataque similar en un restaurante en el Parque de la 93, en el norte de Bogotá. Cuando ella hablaba con una amiga, un hombre ingresó al establecimiento, la amenazó con un arma de fuego y le arrebató el reloj.

EL TIEMPO le preguntó al Secretario de Seguridad, Hugo Acero, si se trata de la misma banda que había sido desarticulada en el pasado. "No tenemos conocimiento que sean ellos mismos. Pero tenemos la venta y mientras que el mercado exista, habrá otros que quieran hacer lo mismo. A nosotros nos corresponde anticiparnos. Vamos a tener resultados frente a ese caso", indicó Acero.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Pablo Arango, periodista de Arriba Bogotá.