De acuerdo con las cifras de seguridad entregadas por la Alcaldía de Bogotá, la ciudad tiene resultados positivos en materia de reducción de la criminalidad en lo que va del año. De los 12 delitos de alto impacto que se miden en la capital, solo cuatro marcan cifras negativas y en octubre, todos presentaron reducción frente al mes anterior.



No obstante, todavía hay cuatro zonas grises en materia de reducción del crimen. Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “desafortunadamente cuatro indicadores siguen subiendo: violencia intrafamiliar y violencia sexual, debido a la pandemia y al incremento de denuncias, y el hurto a personas y de celulares por falta de policías y la impunidad que existe a la hora de judicializar delincuentes”.

Por un lado, el hurto a personas, que entre enero y octubre creció 12,4 por ciento respecto al dato del mismo periodo de 2021. También el hurto de celulares, que subió 4 por ciento en ese tiempo. La violencia intrafamiliar creció 25,1 por ciento y los delitos sexuales, conducta que puso contra las cuerdas a las autoridades durante el cierre de la semana, en lo que va del año registra un alza del 20,2 por ciento.



Aunque el panorama es positivo y delitos como el homicidio, la extorsión, los hurtos de motocicletas, de automotores, a residencias, a comercio y de bicicletas, y las lesiones personales, reportaron reducciones de entre el 5 y el 24 por ciento, lo cierto es que la percepción de inseguridad en la capital sigue siendo uno de los grandes problemas.



Según lo revelado por la ‘Encuesta de percepción y victimización de Bogotá 2022’ de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y que fue presentada el pasado viernes, el 77 por ciento de los ciudadanos se siguen sintiendo altamente inseguros en la capital del país.

Cifras de victimización



Lo primero que hay que destacar es que la encuesta de la CCB fue realizada entre el 3 de septiembre y el 14 de octubre pasados, entre un grupo de 7.437 participantes mayores de edad de 19 localidades y distribuidos en los seis estratos socioeconómicos de la capital.



Aunque en promedio el 77 por ciento de los encuestados se sienten inseguros, solo un 17 por ciento dice haber sido víctima de algún tipo de robo, una cifra que se redujo en tres puntos porcentuales (pp) frente al dato de 2021, cuando se ubicó en 20 por ciento.



Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que “lo que vemos es el mejor indicador que tenemos desde el 2019. Se puede ver que es un dato que se mantiene casi que estático en el tiempo desde 2016”.



Cuando se observan las cifras segmentadas por el género de la persona que ha dicho ser víctima de la delincuencia, los hombres son los más afectados. El 51 por ciento dice haber sido robados, mientras en las mujeres esta cifra se ubicó en el 49 por ciento.



Ahora, según Uribe, si se revisan los datos es posible ver que la victimización es igual en la ciudad sin importar el género. “No hemos podido llegar a las cifras que teníamos en 2019, en prepandemia, pero debemos decir que sí hay un indicador de reducción en 2022 respecto de 2021”.

Localización del delito



La muestra estadística también permitió conocer cuáles son las localidades donde se concentra el mayor número de personas que dicen haber sido víctimas de algún delito durante este año y también los lugares donde hay menos casos.



En Barrios Unidos, por ejemplo, se ubica el 22 por ciento de los encuestados que han sido víctimas; en Antonio Nariño y San Cristóbal, otro 21 por ciento en cada uno y en Chapinero está el 20 por ciento.



Por otro lado, Rafael Uribe, La Candelaria, Bosa, Santa Fe y Usaquén son las cinco ubicaciones con menores registros de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de algún delito. Allí las cifras oscilan entre el 13 y el 15 por ciento de la muestra total.



Esta distribución geográfica del delito tiene que ver también con el tipo de hurto que han sufrido las personas y la modalidad en las que son atacadas. El estudio reveló que el 80 por ciento de los encuestados han estado en medio de una situación de hurto a personas, como lo clasifica la Secretaria Distrital de Seguridad, y que el elemento más hurtado entre los participantes de la muestra es el celular, con 78 por ciento de incidencia. Atraco y raponazo son las dos modalidades más frecuentes, con 41 y 28 por ciento, respectivamente.

Las denuncias y línea 123



La medición de la CCB también sirvió para ratificar un llamado que la Personería de Bogotá venía realizando hace varios meses. La línea de emergencia 123 al parecer no estaría funcionando de la mejor manera, y los ciudadanos así lo señalaron.



El 44 por ciento de los encuestados aseguraron que ese servicio es malo o muy malo, mientras que otro 20 por ciento dice que es dudoso y el 36 por ciento consideró que la línea es buena.



Sin embargo, los datos no han mejorado respecto a la última medición. En 2021, el 42 por ciento también consideró que la línea única de emergencias era muy mala, y en 2020 y 2019 se ubicaron en 40 y 36 por ciento, respectivamente.



El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, afirmó que aunque había resultados positivos, como lo es la reducción del 11 por ciento en la percepción de inseguridad en la población y un aumento del 5 por ciento en el sentimiento de seguridad en los barrios, “sabemos que tenemos un reto no solo en materia de hurtos, sino en mejorar la línea de atención de emergencias 123”.



También hay que tener claro que, según la encuesta de percepción y victimización, de las personas que afirmaron haber sido víctimas de un delito, solo el 45 por ciento entabló una denuncia, mientras que el otro 55 por ciento aseguró no haberlo hecho. Esto indica que en las cifras oficiales podría haber un alto subregistro.



No obstante, respecto de 2021, la denuncia disminuyó cuatro puntos porcentuales. Y si se analiza el comportamiento en el tiempo, el porcentaje de personas víctimas que no reportan ante las autoridades viene en ascenso desde hace tres años, pasando del 39 al 45 por ciento.

Espaldarazo a la Policía

Uno de los elementos que más se destacaron en la medición realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá fue la percepción que tienen los ciudadanos sobre la labor que realiza la Policía Metropolitana.



Según la encuesta, la aprobación de la gestión de la Policía aumentó ocho puntos porcentuales durante el último año, pasando del 15 al 23 por ciento, según las respuestas de los encuestados que dicen que el servicio es bueno o excelente.



Ahora, entre las personas que fueron atendidas por algún oficial de Policía, la aprobación subió cuatro puntos porcentuales desde la medición de 2021, cuando se ubicó en tan solo 16 por ciento. Esta vez la aprobación llegó al 21 por ciento.



Según Nicolás Uribe, presidente de la CCB, “este incremento es un esfuerzo que se debe reconocer a la Policía de nuestra ciudad luego de los niveles más bajos del año pasado. Esto se reafirma con la percepción que tienen los ciudadanos de la presencia policial en los territorios”.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ