A Bogotá llegarán 1.500 policías para reforzar la seguridad

Luego de una semana crítica en materia de seguridad, en la que los ataques de hombres armados cobraron la vida del patrullero de la policía Humberto Sabogal Soto y de que las autoridades locales le recordaron al Gobierno Nacional el déficit de policías que hay en Bogotá, llegaron los refuerzos.

Los anuncios los hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, quien, habiendo sido concejal de la ciudad, conoce a la perfección los problemas de seguridad de la capital. “Mi compromiso es con Bogotá, sobre todo ahora, ante la grave situación y la solicitud de apoyo de la alcaldesa Claudia López”.



La primera medida es la activación de una fuerza especial en la que intervendrán 1.500 uniformados de la Policía de nivel nacional.



A su vez, cinco generales liderarán el mismo número de comandos situacionales. Estos son: mayor general Fabián Laurence Cárdenas Leonel, brigadier general Norberto Mujica Jaime, mayor general Fernando Murillo Orrego, mayor general Hermán Alejandro Bustamante Jiménez y para las ciclorrutas y bicicorredores el mayor general Juan Alberto Libreros Morales.



La estrategia es reducir el número de homicidios. También hay 1.007 puntos focalizados por hurto violento y asesinatos.

Hay que recordar que en julio de este año se presentaron 102 casos frente a 118 que se registraron en junio y 117 en mayo, según las últimas cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad. Antes y después del refuerzo que llegará a la capital está claro que hay que impactar zonas específicas de seis localidades de la ciudad: Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén.



Además, desde estos comandos se definirán las estrategias para reducir los hurtos en el comercio y en TransMilenio. Entre enero y julio de 2021 se redujo el hurto a residencias en 5 por ciento y el hurto a comercios en 34 por ciento, pero la percepción es que estos delitos pululan en Bogotá.



Para todo esto llegarán a fortalecer las filas 500 efectivos de Policía Judicial e inteligencia y 1.000 para reforzar los cuadrantes y su actuación en los barrios de Bogotá. “Este es un gran esfuerzo del Gobierno Nacional, esperamos todo el apoyo e inversión de la Alcaldía para reforzar la atención a la ciudadanía. Que sepan los criminales que no vamos a descansar un minuto hasta capturar al segundo responsable de los hechos que terminaron con la muerte de un patrullero de nuestra Policía Nacional”, dijo Molano, quien, eso sí, le pidió a la actual administración avanzar en la reconstrucción de los CAI afectados gravemente por hechos de vandalismo.



Durante una inspección técnica realizada por la Contraloría de Bogotá a 43 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la ciudad, con el fin de evaluar su grado de afectación –producto de los ataques que han sufrido– se evidenciaron serios daños en su infraestructura y mobiliario, cuyo costo de reparación superaría los $ 1.300 millones.

Los 43 comandos afectados –que equivalen al 27 por ciento de los que actualmente existen– se encuentran ubicados en 14 de las 20 localidades de la capital. Sin embargo, 38 de estos siguen operando. El mayor impacto se concentra en los comandos de las localidades del centro, sur y occidente de Bogotá.



En 2020, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, reparar cada comando destruido costó 20’274.993 pesos y cada comando incinerado, 60’804.296 pesos. Para entonces, 70 CAI presentaron daños considerables. En la lucha para recuperar los territorios minados por los hechos vandálicos, esto resulta una prioridad.

Captación

Otra prioridad de las autoridades locales será la de impedir e identificar aquellas bandas dedicadas al crimen, que están captando venezolanos, aprovechándose de su difícil situación, así como ubicar a aquellos que se han dedicado a participar en delitos en la ciudad.



Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que ha corrido del 2021 han sido capturados 2.474 venezolanos por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio. De estos, únicamente 160 han sido cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, en la desarticulación de 22 estructuras criminales se ha identificado la presencia de más de un centenar como integrantes que cumplen funciones en hurto y tráfico de drogas, según información de la institución.



No hay que dejar de lado que el crimen liderado por nacionales es dramático. “En lo corrido del año han sido capturados más de 17.000 delincuentes, de los cuales solo 2.470 tienen nacionalidad extranjera”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



Para eso, las autoridades distritales han dicho que hay una necesidad imperiosa de trabajar de la mano de Migración Colombia y de la Fiscalía General de la Nación para que los extranjeros de cualquier nacionalidad estén identificados y ante la comisión de algún delito su judicialización sea posible.



“El hombre que mató al patrullero Humberto Sabogal es un delincuente extranjero que tiene este modo de operación criminal supremamente agresivo. Pero ante eso no nos vamos a amilanar. Vamos a capturar, poner en la cárcel y judicializar duramente a estos criminales. Vamos a perseguirlos con toda la contundencia. Bogotá no se rinde ante nadie, mucho menos ante el crimen”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Lo que se busca evitar es que en situaciones como esta los criminales queden libres.

5 preguntas a Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldia de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde el Hospital Central de la Policía, habló de las medidas que intentarán frenar el delito en la capital.



¿Sigue el mercado negro de armas?



Lo ha habido siempre. Lo estamos combatiendo. Migración Colombia hace un control enorme en las fronteras, pero tenemos 2.400 kilómetros de esta. Más allá de los esfuerzos corremos el riesgo de que de manera ilegal crucen criminales. Les haremos pagar la pena más alta por atentar contra ciudadanos y policías.



¿Qué ha pasado con los detectores de metales?



Los estamos utilizando. Gracias a ellos se detectan armas blancas, más de 120.000 este año y medio; también detectamos armas de fuego, unas 720, y estos instrumentos nos permiten hacer requisas eficaces y rápidas y vamos a seguir fortaleciéndonos con este tipo de instrumentos para desarmar a los criminales.



Son comunes los delitos cometidos por hombres en moto. ¿Se retomará la medida de prohibir el parrillero?



Esa medida ya se ha tomado y ha demostrado que es ineficaz. Restringir el parrillero no ha incrementado en las dos o tres oportunidades las capturas ni ha reducido el hurto; en cambio, ha afectado a familias humildes que usan la moto para movilizarse a su estudio o a su trabajo. Lo que necesitamos en más policías de vigilancia, de investigación criminal, de inteligencia. Diez mil más.



¿Los policías están bien capacitados?

Las imágenes del ataque de esta semana no muestran a policías temerosos, sino valientes. No se amilanaron para hacer esa requisa. Pido respeto y apoyo para ellos. Ellos son valientes y profesionales. Ya hemos perdido a dos policías así.



¿Por qué tantos criminales terminan por quedar libres?



Ya hemos tenido dos reuniones con la Fiscalía. Esa labor rigurosa de investigación que hacen la Policía y la Fiscalía a veces se choca con la incomprensión y la falta de coordinación de algunos jueces. Un ejemplo es el caso de Sara Sofía. Su mamá y su cuidador han confesado todo y presentan las pruebas y un juez no ordena la captura. Son cosas incomprensibles.

Plan desarme debe ser más contundente

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, informó que, en desarrollo del ‘Plan desarme por la vida’, se han incautado cerca de 120.000 armas blancas, cerca de 720 armas de fuego y más de 630 armas traumáticas en Bogotá.



De hecho, el patrullero Eliécer Camacho Jiménez murió y el patrullero Jesús David Pineda Mercado fue herido justo cuando realizaban una requisa de desarme y prevención de un hurto denunciado por un ciudadano en Ciudad Berna, localidad de Antonio Nariño. En cuanto al uso de armas traumáticas, el Distrito le ha venido planteando al Gobierno Nacional que se implemente un decreto para reglamentar su registro, porte y tenencia. “Hace unos días el Ministerio de Defensa puso en consulta pública este decreto reglamentario que esperamos sea expedido y así contar con mejores instrumentos de control”, dijo Fernández de Soto.



Comprar un arma traumática o de fogueo en Bogotá es fácil. Su comercialización es legal y se venden como si se tratara de una prenda de vestir. En ninguno de los casos se exigen requisitos, ni siquiera la cédula de ciudadanía ni tomar un curso de polígono.

EL TIEMPO