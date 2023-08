Denuncias por robos y presuntas estafas usando clavos para pinchar las llantas de los carros se han vuelto populares en la capital de Colombia. Ahora, dos figuras públicas han denunciado haber sido víctimas de esta modalidad de robo.



Se trata de Zahira Benavides, modelo y presentadora de entretenimiento de RCN Noticias y Ricardo Henao, presentador de deportes de la misma casa periodística.



Benavides contó a través de sus historias en Instagram que los hechos sucedieron sobre la avenida carrera 30, en sentido norte - sur, "antes de llegar al cruce para ir a Paloquemao, venía bajando por un puente y se me estalló una llanta. Al segundito tenía un montallantas ¡Qué casualidad!", aseguró la periodista.



La mujer aseguró que por todos los servicios y los parches que le pusieron a los seis pinchazos que encontraron en las llantas del vehículo pagó más de $200.000.



"Del susto, de los nervios pagué esa plata y me fui asustada del lugar. Pero oh sorpresa, que esos parches no me dieron para llegar ni al noticiero", continuó. Además, asegura que tuvo que volver a ir a otro taller para volver a despinchar.

La modelo explicó que además, no era la primera vez que le pasaba, y, de hecho, ya había sucedido una vez en julio, mientras transitaba la Boyacá y otra en vez en agosto, cuando iba por la misma vía.



Por otro lado, Ricardo Henao, el popular comentarista deportivo del canal RCN, publicó un trino criticando la inseguridad de Bogotá, refiriéndose de manera específica a la modalidad de atraco con los pinchallantas.



"La desgracia a la que estamos sometidos los bogotanos. Estamos llenos de ratas que nos pinchan, acaban las llantas, nos atracan y nadie hace nada".

La hp desgracia a la que estamos sometidos los bogotanos. Estamos llenos de 🐀 que nos pinchan, acaban las llantas, nos atracan y nadie hace nada.

Ambos periodistas terminaron sus mensajes haciendo un llamado a las autoridades para que atendieran este tipo de situaciones.



¿Cómo funcionan los pinchallantas?

En esta práctica de hurto, los delincuentes arrojan objetos cortopunzantes en las vías para pinchar las llantas de los vehículos y atracar a los pasajeros cuando estos se bajan a despinchar.



Justo como ya lo ha reportado EL TIEMPO, hay ciertos tramos en la ciudad en las que se han concentrado la mayor cantidad de este tipo de robos: Titán Plaza - Portal de la 80 (26 %), Los Héroes-Home Center (21%), Portal 80- Ciudadela Colsubsidio (20 %), Portal 80- puente de Guadua (15 %) y saliendo de Bogotá (3 %). Entrando a Bogotá, el 55 % de estos casos se concentra en la avenida Boyacá hacia el oriente y saliendo de la ciudad el 68 por ciento de los casos se concentran entre Titán Plaza y la Ciudadela Colsubsidio.

