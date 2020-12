Dos testigos dan detalles del asesinato de Wilfredo Murcia en un SITP

Con el pasar de las horas, se conocen nuevos detalles del atraco a un SITP que terminó con el asesinato de Wilfredo Murcia, uno de los pasajeros.



Por un lado, se conoció que cerca a la escena del crimen apareció una chaqueta que podría tener pistas claves de los autores del asalto. El CTI de la Policía analiza el nuevo detalle del caso.

Además, City Tv pudo establecer comunicación con dos testigos del atraco. Uno de ellos aseguró que “el señor ya venía montado de El Tunal y venía con otras personas. El señor (el conductor), se ‘comió la luz en rojo’. Al frenar, el señor (el atracador) se alteró y empezó a robar el autobús” y sostuvo que no era uno, sino tres los delincuentes. “Del Sitp salieron tres hombres, que se separaron”.

Todo ocurrió a las 5:19 a.m. en un Sitp a la altura de la carrera 24 n.º 39 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el barrio Quiroga.



En el bus iba Wilfredo Murcia, un vigilante de 57 años que, como aseguran testigos, trató de enfrentar al atracador.



“El señor (Wilfredo Murcia) trató de impedir el atraco. Entonces le metieron los tiros”, agrega ese testigo e identifica a quien disparó el arma como un hombre calvo: “Él mató al señor, los otros dos salieron corriendo porque no pudieron terminar el atraco”.



“(Wilfredo Murcia) sacó un garrote (...) Creo que (el atracador) le pegó un tiro en el pecho”, aseguró otro de los pasajeros, que aceptó hablar por teléfono con City Tv.

El vigilante asesinado deja a cuatro hijos, de 17, 20, 27 y 29 años, y a cuatro nietos.



"Es ruin que lo hayan matado así, él tiene cuatro hijos y vivía con su señora en el barrio El Lucero, de Ciudad Bolívar. Él viene madrugado a prestar su trabajo como celador y lo matan de esta forma tan cruel, no es justo. El SITP es un paseo de la muerte", dijo Raúl Ernesto Pinto Vargas, un familiar.



BOGOTÁ