La nueva faceta de los ‘rompevidrios’ que inquieta a Bogotá

Los ‘rompevidrios’, delincuentes que se ganaron esa denominación por su manera violenta de robar, atacando a carros embotellados en los trancones o semáforos, principalmente conducidos por mujeres que van solas; quebrando ventanas con piedras, bujías o palos, aparecen en la ciudad cada tanto. Y lo hicieron de nuevo la noche de este jueves, en un momento en el que la ciudadanía se siente superada por la inseguridad, pese a que el número de hurtos en la ciudad va en franco descenso, según cifras oficiales.



(Le recomendamos: Santa Rosa, el drama de pagar una casa rodeada por el crimen)

Las víctimas más recientes fueron Faustino ‘Tino’ Asprilla, exfutbolista de la Selección Colombia, y el periodista William Calderón. Aunque, a diferencia de lo que suele ocurrir con los ‘rompevidrios’, que atacan a carros en movimiento, en estos dos episodios la modalidad fue algo diferente.



Sus reportes fueron no muy lejos el uno del otro. El comunicador publicó una foto en su cuenta de Twitter a las 8:28 de la noche en la calle 129 con carrera 11, en Usaquén. Y el exdeportista hizo lo propio, con un video, a las 10 p. m. en la calle 94, muy cerca del parque de la 93, en Chapinero. Los dos en el norte. A ambos le tumbaron casi de la misma forma los vidrios de los carros que estaban parqueados en vía pública.



(En contexto: Robaron al 'Tino' Asprilla en el Parque de la 93 de Bogotá)



“Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire cómo quedó esto, vea. Un minuto me demoré, entré al cajero, salí y ya me habían roto. Y mire, se me robaron un bolso” fueron las palabras de el Tino. “Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es ‘percepción’ de inseguridad”, ironizó Calderón.



Este cambio de formas delictivas lo tienen claro las autoridades. Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá, lo explicó. “La primera modalidad que se conoció fue en semáforos, cruces o salidas de la ciudad. Hoy han avanzado a espacios de parqueo, al lado de centros comerciales, en zonas de restaurantes, van identificando qué pueden hacer”, señaló Nieto.



Las localidades más afectadas son, justamente, Usaquén y Chapinero, aunque también hay reportes en Suba y Kennedy.



Un centro de pensamiento que le puso la lupa a este fenómeno fue Futuros Urbanos, que tiene listo un informe sobre las modalidades de hurto en la ciudad que será presentado la próxima semana, y que le dedica un espacio a los ‘rompevidrios’. La investigación arrojó un aumento significativo de este tipo de robos entre el 2018 y el 2019, pasando de 765 a 1.324; pero una disminución entre el 2019 y el 2020.



(Lea también: Fue al médico por un dolor, y dio a luz a un bebé que no esperaba)

“Entre 2016 y 2019 se registró un incremento de 261 por ciento en los casos de hurto por ‘rompevidrios’. Sin embargo, entre el 2019 y 2020 se evidencia una reducción del 52 por ciento, posiblemente por las restricciones de movilidad consecuencia de la pandemia. Razón por la cual, ahora, los valores tienden a mantener la tendencia creciente de los últimos años”, explicó Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.

Así quedó el vehículo del periodista William Calderón. Reportó en su cuenta de Twitter que atacaron su carro en la localidad de Usaquén. Foto: foto: Twitter @calderonwiliams

En la cuenta de Twitter de la sección Bogotá de EL TIEMPO (@BogotáET), le pedimos a nuestros seguidores que nos indicaran si han sido víctimas de esta modalidad, y el lugar donde ocurrió. Mencionaron La Macarena, la calle 80 con avenida Caracas, la carrera 7.ª entre las calles 122 y 127.



Sin embargo, uno de nuestros lectores, Nelson Rodríguez, mencionó el que quizá es el problema central. “No es cuestión de encontrar los puntos peligrosos, esas bandas se pueden ir para cualquier sitio. Lo que hay que hacer es acabar con esas bandas de criminales que nos tienen amenazados. Rastrearlos, perseguirlos, capturarlos”, sugirió el ciudadano.



(Lea también: ‘Un parque abandonado es un parque para los delincuentes’)



Y no le falta verdad a su apreciación. De hecho, la Policía de Bogotá ha asestado importantes golpes a bandas dedicadas a esto gracias a procesos de inteligencia. Las capturas más recientes se dieron el pasado 10 de marzo, cuando agentes de la Metropolitana, después de seguirlos por varios meses, capturaron a una banda integrada por cuatro personas, que delinquían bajo esa modalidad en la localidad de Suba.



Pero para que las investigaciones sean fructíferas, explicó Andrés Nieto, es clave que las víctimas interpongan la denuncia. Quienes sufren a los ‘rompevidrios’ suelen no dejar registro oficial del hecho porque generalmente la aseguradora del carro responde por los daños al vehículo, ya que lo pasan como accidente.



“Si no se hace la denuncia, no se puede activar la investigación y no suma a un expediente; son combos organizados y saben dónde actuar. Esa denuncia es la pieza clave para que no pase como una mínima cuantía, sino que exista un proceso contra una organización delictiva que merece una imputación mayor”, recomendó el subsecretario de Seguridad, quien agregó que estas denuncias deberían hacerse máximo en las tres horas siguientes de ocurrido el suceso.



(Le recomendamos: Golpizas y asesinatos: toma fuerza la justicia por mano propia)



A propósito del caso de Faustino Asprilla, la Policía de Bogotá informó que ya se está avanzando en las labores para encontrar a los responsables. El coronel Jairo Baquero, comandante operativo, aseguró que el maletín hurtado, que según el propio afectado podría costar unos 7 millones de pesos, contenía una loción y una camiseta.



“A partir de los hechos y de haber recibido la denuncia por las redes sociales, se empezó a identificar cuáles son las cámaras del sector y poder dar con los responsables del hecho”, manifestó el oficial. Los investigadores están en las labores de trazabilidad de las imágenes de cámaras de seguridad del sector para hacer seguimiento y lograr la captura del hombre que huyó con el bolso.



(Además: Delincuentes: más armados y violentos)

Finalmente, las recomendaciones de las autoridades para evitar caer en las garras de estos delincuentes son tres: no dejar los carros parqueados en la vía pública (seis de cada 10 hurtos de carros es por esta razón), no dejar elementos de valor visibles, y tener en buen estado las alarmas y bloqueos del vehículo.

Siga leyendo:

- Exigen a la Alcaldía ‘instrumento propio’ para medir el crimen

- Sumapaz calentó ánimos entre Gobierno y Distrito

ÓSCAR MURILLO MOJICA

En Twitter: @oscarmurillom