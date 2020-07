¿Nuevas medidas de seguridad en Bogotá serán suficientes?

Mientras el número de homicidios en todo el país baja, en Bogotá aumenta. En el primer semestre de este año se presentaron 494 asesinatos en la ciudad, ocho más que en el mismo periodo del 2019.



Ni la cuarentena frenó esta tendencia al alza que ya venía preocupando en los dos primeros meses de este año. Antes de la pandemia, entre enero y febrero, el aumento de los casos en comparación con el mismo periodo del año pasado, fue del 20,4 por ciento.

Ante esta situación y los recientes casos de inseguridad que han impactado a la ciudadanía, autoridades nacionales y distritales sostuvieron un consejo de seguridad la semana pasada en el que se definieron las nuevas medidas que se implementarán para contener la delincuencia.



(Lea también: Ladrón usaba arma de fuego en forma de lapicero para atracar)



Este jueves, en la presentación de las cifras criminales del primer semestre de este año en Bogotá, Hugo Acero, secretario de Seguridad, explicó estas acciones.



“El 63 % de los homicidios se dan por venganza, sicariato, hurto, en acciones delincuenciales; y el 37 %, en riñas entre vecinos o violencia intrafamiliar”, explicó Acero, quien agregó que los asesinatos se concentran los fines de semana, en horas de la noche, y en 83 barrios.



Es por esta razón que una de las estrategias es focalizar los esfuerzos operativos y de investigación de la Policía de Bogotá y la Fiscalía en estos lugares, en los que se detectaron 23 bandas, de las cuales nueve ya han sido desarticuladas.



(Le puede interesar: Un hombre pedía $ 1 millón para no revelar fotos íntimas de una mujer)



“Encontramos enfrentamientos de estructuras que se están disputando territorios por microtráfico, y desde luego el tema de ‘Yeico’ y ‘Melian’ (bandas delincuenciales venezolanas), que están envueltos en cuatro o seis homicidios, de lo que conocemos”, dijo Acero.



Agregó que la ubicación de las 441 ‘ollas’ donde venden alucinógenos en la capital del país coinciden en buena medida con los sitios donde se están presentando asesinatos y otros delitos como hurtos en varias modalidades.



Estas están principalmente en Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Suba, Mártires y San Cristóbal, localidades que concentran el 69 por ciento de los asesinatos en la capital del país.

Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), para el caso de los homicidios, las cifras son insuficientes para entender la dimensión del problema.



“Yo creo que no hay una comprensión, porque si no la política habría funcionado, y creo que venía fallando desde la administración anterior. No sabemos qué está pasando en materia de asesinatos en la ciudad”, sugirió Castillo. A su juicio, más preocupante que las cifras de muertes violentas no cedan, es no saber el origen de estos y buscar asociarlos a fenómenos como la migración o a hechos puntuales, y no a comportamientos estructurales del crimen.



(Además: Así cayó hombre que abusó de tres menores de su propia familia)



Castillo cuestionó la cifra entregada por el Distrito de que el 63 por ciento de los homicidios son por acciones delictivas y 37 % por riñas y violencia intrafamiliar.

“¿Cómo saben esas cifras si no hay una investigación judicial? Lo que tienen ahí es una identificación del caso, depende del policía que hace la notificación de la noticia, porque no está el proceso investigativo que permita ver si quienes murieron eran o no delincuentes”, sugirió el experto.

Otras acciones

Pero además de ir tras las bandas criminales a través de trabajos de inteligencia y focalización de zonas críticas, otra de las nuevas acciones es la reestructuración que se le hará al plan de vigilancia por cuadrantes, y que tendrá un piloto en cuatro zonas de la ciudad en las próximas semanas.



“Vamos a aplicar ese modelo de pasar del esquema de vigilancia territorializada, fija y bastante inflexible de los cuadrantes que tenemos hoy, a un modelo mucho más flexible y especializado en saber dónde está el crimen hoy y ahí vamos a estar con más contundencia”, señaló.



Con esto buscan dar herramientas a la Policía para que actúen de manera más efectiva en contra de otros delitos como el hurto a personas, que en el primer semestre de este año tuvo una reducción del 36 por ciento.



(En otras noticias: ¿Ya pueden hacer desalojos por incumplimiento en arriendos en Bogotá?)



A propósito de la modificación al plan cuadrantes, expertos en la materia coinciden en que la actualización de este formato de vigilancia era necesario, pero que esto no será suficiente.



“No soy de la política de que se necesite más pie de fuerza, se necesita la reactivación de los frentes de seguridad; me parece importante una alianza con el sector privado, no para delegar la responsabilidad de la seguridad en ellos, sino al apoyo que se debe tener para acceder a las cámaras y circuitos de vigilancia de manera inmediata”, opinó Johan Avendaño, especialista en políticas públicas y analista de seguridad.



Jerónimo Castillo, de la FIP, lamentó que las acciones en contra de la delincuencia –que dejó en los primeros seis meses de este año un aumento del 20 % en los hurtos de bicicletas– no obedecen a cambios estructurales en la política criminal.

No sabemos qué está pasando en materia de asesinatos en la ciudad FACEBOOK

TWITTER

“Están usando las 5 o 6 variables clásicas como respuesta a una presión mediática del último tiempo. El replanteamiento en el consejo de seguridad fueron más medidas de lo mismo”, concluyó.



Otras acciones son la unificación de todos los canales de denuncia y emergencia en la línea 123, e investigaciones exprés lideradas por la Fiscalía General de la Nación. También se dotará a los policías de vigilancia de detectores de metales para las requisas que se hacen en la vía pública.



Finalmente, las autoridades confirmaron que en los primeros seis meses de este año se realizaron 241 capturas por homicidio, 170 de ellas por orden judicial y 65 en flagrancia; se incautaron 465 armas de fuego, 3.209 kilos de sustancias alucinógenas que equivalen en términos económicos para los criminales unos 8.890 millones de pesos; se desarticularon nueve estructuras con 49 integrantes dedicados a ajustes de cuentas por control territorial.

‘No les vamos a regalar a la delincuencia la juventud'

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, prevé que una vez pasada la cuarentena, y debido a la pérdida de millones de empleos y la contracción que sufrirá la economía, las ciudades del país, principalmente Bogotá, podrían estar enfrentando un problema de inmensas proporciones en materia de seguridad.



“Estamos previendo que puede haber ciertos aumentos en la delincuencia y como me lo manifestaron en el sector privado ya empezamos a ver las cifras. A mayor salida de personas a las calles podrían incrementarse estos delitos”, dijo Barbosa.



En esto coincide Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. “El atraco, el raponazo se van a aumentar a medida que crezcan dos variables, aumento de pobreza y desempleo. Hay un efecto balanza, que entre más suba eso más sube la inseguridad”, sugirió Rosanía.



Por su parte, Johan Avendaño, analista en estos temas, considera que hay que marcar una diferencia entre las condiciones de vulnerabilidad social. “Decir que las personas porque tienen más necesidad van a robar, eso es caer en que el pobre roba, y no estoy de acuerdo con ello”, dijo.



En esto está de acuerdo Jerónimo Castillo, de la FIP. “Quien ha dicho que el que no tiene recursos per se es un delincuente está dejando de lado los parámetros sociales, éticos de la gente, es una simplificación del comportamiento delictivo que produce la repetición de prejuicios”, señaló Castillo.



Se estima que los jóvenes serán clave a la hora de enfrentar la posible crisis en materia de seguridad, entre otras, porque son las principales víctimas de homicidios, y porque son apetecidos por las bandas criminales para fortalecer sus acciones.



“Quiero reconocer algunos elementos de lo que menciona el señor Fiscal. Tenemos un problema que prever, el tema de desempleo y sobre todo el desempleo juvenil, porque ahí podemos tener un problema de reclutamiento de estructuras criminales a jóvenes que quedaron desempleados”, dijo el secretario de Seguridad, Hugo Acero.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a este aspecto tras el consejo de seguridad de la semana pasada y dijo que desde hace algún tiempo vienen trabajando para brindar alternativas a los jóvenes de la ciudad.



“Nos preocupan nuestros jóvenes, no queremos que este momento difícil, en el que no están asistiendo al sistema educativo, que tienen que quedarse en casa, puedan ser presionados para que terminen involucrados en actividades delincuenciales. No les vamos a regalar a la delincuencia la juventud bogotana, la juventud bogotana va a estudiar, va a tener oportunidades con toda nuestra estrategia que trabaja articuladamente el Idiprón, Integración Social, alcaldías locales y nuestra Secretaría de Seguridad”, señaló la mandataria.



Jerónimo Castillo expresó que los jóvenes “son los sujetos preferidos del sistema penal, todo es responsabilidad de ellos, se elaboraron medidas para evitar que roben, pero ¿quién ha dicho que el joven per se es delincuente?”, advirtió.

También le puede interesar

- El rebrote criminal en Bogotá, marcado por golpes grandes



- Nuevas medidas para el ingreso a centros comerciales en Bogotá



- Usando armas con silenciador roban joyería de Gran Estación



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom