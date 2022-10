Desde hace más de un mes, el Distrito, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía han venido realizando diferentes operativos en contra de la macrociminalidad en la ciudad. Gracias a ellos, se ha logrado impactar a diferentes estructuras criminales que desataron una ola de homicidios y violencia en la capital. No obstante, parece haberse abierto un nuevo capítulo de inseguridad.

EL TIEMPO conoció varias denuncias de ciudadanos que dicen estar siendo hostigados por grupos criminales que operan en barrios de las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Kennedy y Barrios Unidos, para que desalojen sus viviendas o, incluso, para cobrarles las llamadas vacunas por el funcionamiento de sus negocios.



“Esto viene pasando desde febrero de 2021. Llegaron unos tipos a mi casa, a un edificio que tengo en el barrio Santa Fe, y me dijeron que tenía que desocuparlo, que era una orden de ‘los Viejos’ o ‘los Boyacos’, y que solo tenía 25 horas para irme de ahí o que habría consecuencias”, contó Pedro Paredes*.



No obstante, la advertencia no amedrentó a Paredes y ahí comenzaron los inconvenientes. “Eso fue un sábado, yo fui a la estación de policía que corresponde a esa zona, pero allá no me ayudaron, solo me dijeron que estarían pendientes por si algo pasaba. Al otro día llegaron cerca de 10 hombres a mi casa, dos de ellos colombianos, y el resto eran venezolanos, me dieron dos horas para irme con todas mis cosas y mi familia. A mi hijo lo secuestraron un rato y lo tuvieron encerrado en su cuarto”.



Como la historia de Pedro, la Personería de Bogotá le confirmó a este diario que hay cinco denuncias más desde el 29 de agosto, todas en la localidad de Los Mártires, en las que grupos armados criminales o delincuencia común los han amenazado de muerte si no abandonan sus predios.



Y es que lo señalado por la Personería concuerda con lo que denunció Pedro Paredes, quien, además, afirmó que son muchos los propietarios de casas que se han tenido que ir ante la toma de territorios que vienen realizando estos grupos delictivos.



“Son muchos los que están amenazados, pero nadie denuncia por miedo. Por ejemplo, nunca supe si a una de mis inquilinas le hicieron algo, porque ella denunció y se dieron cuenta y fue lo peor que ella pudo hacer porque la iban a matar”, aseguró Paredes.



De acuerdo con la información de la Personería, se conoció que el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá reportó la atención a 1.276 personas por hechos victimizantes, es decir, desplazamiento intraurbano, entre enero de 2020 y el 30 de junio de 2022.



Esto significa que, en este periodo de tiempo, un total de 896 personas no fueron reconocidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas como víctimas del desplazamiento por fuera del conflicto armado; es decir que el hecho victimizante fue ocasionado por estructuras criminales o delincuencia común.

Y es que las denuncias no paran ahí, en semanas pasadas se conoció que un grupo de comerciantes de la localidad de Barrios Unidos estaban siendo amedrentados por bandas criminales que les solicitaban extorsiones de hasta 50 millones de pesos para poder mantener sus negocios abiertos.



Ahora, aunque las denuncias están relacionadas con actos delictivos provocados por bandas criminales sobre la sociedad civil, lo cierto es que los fines de estas formas de desplazamiento son diferentes. Por un lado están las estructuras criminales que buscan ganar terreno y expandir los tentáculos de las rentas ilegales, como ya lo había denunciado EL TIEMPO, en Los Mártires y Santa Fe; y por otro, los grupos que buscan financiar sus operaciones delictivas a costa del cobro de vacunas o extorsiones, como lo señaló Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional.



Pero hubo un hecho que fue clave para que las denuncias tomaran relevancia. El pasado 2 de septiembre, justamente cuando la personera local de Los Mártires fue a verificar la situación de supuestos desplazamientos intraurbanos por cuenta de grupos delictivos en el barrio La Favorita, fue retenida por los grupos delincuenciales por más de una hora.



La mujer fue amenazada de muerte y obligada a abandonar el sector que en ese momento estaba siendo controlado por mafias criminales, presuntamente, las mismas que extorsionan y desplazan ciudadanos.

El ‘modus operandi’

En la denuncia pública se pudo establecer que el modus operandi que esta organización estaría usando en contra de los residentes, no solo de Barrios Unidos, sino de zonas como Los Mártires y Santa Fe, estaría caracterizado por las amenazas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp en los que los delincuentes envían fotos de armas y objetos explosivos que supuestamente serán usados en contra de las personas que no accedan a sus peticiones.



Un investigador de la Fiscalía que se ha dedicado a seguirles la pista a los grupos criminales que se han asentado en la capital confirmó esta teoría.



“Ellos manejaban la extorsión llamando a la persona, amenazándola y mandándole fotografías de armas de largo y corto alcance y dos o tres granadas o videos donde le hacían directamente la petición económica a la víctima, y con la presencia de una mesa con mucho armamento. Incluso, desde Venezuela se hacen muchas extorsiones hacia Colombia y hacia América Latina”, explicó el investigador.

Consecuencias y acciones

Pero de las amenazas se ha pasado a las acciones: no solo Pedro perdió su edificio en Santa Fe, que, según él cuenta, ahora se ha convertido en un lugar de expendio de droga y guarida de delincuentes, sino que los comerciantes de Barrios Unidos han denunciado que los grupos delictivos han disparado en repetidas ocasiones contra sus instalaciones cuando se han negado a pagar las millonarias vacunas que pueden pasar los 50 millones de pesos o los 300.000 mensuales.



En días pasados, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que los predios que fueran usados con fines de narcotráfico serían derrumbados.



“Olla del narcotráfico que encontramos, olla que demolemos, porque no vamos a permitir que se instrumentalice ningún predio para la criminalidad”, señaló López.



Las declaraciones de la mandataria generaron más preocupación que tranquilidad en denunciantes como Pedro, que aseguran que esta medida los podría dejar definitivamente sin sus predios.



“Si llega la Policía y encuentra bandas criminales y droga en el edificio que es mío, pero está ocupado por malandros, yo pierdo todo lo que he construido por 20 años porque ella dice que lo va a derrumbar, pero, por ejemplo, a mí nadie me ha escuchado la denuncia”, dijo.

No obstante, no solo los ciudadanos han puesto en conocimiento esta delicada situación. El personero de Bogotá, Julián Pinilla, señaló que “se reitera el llamado a las diferentes entidades del Distrito para que implementen acciones que prevengan este flagelo y la grave afectación de los derechos humanos de las personas que habitan en las localidades más afectadas por el desplazamiento intraurbano”.



Según Pinilla, las localidades de Rafael Uribe, Chapinero, Kennedy, Bosa y Fontibón son las más afectadas por las dinámicas de desplazamiento y extorsión de los criminales tanto nacionales como internacionales. Además, solicitó a las entidades crear una ruta de atención de víctimas del desplazamiento intraurbano por fuera del conflicto armado.



* Nombre cambiado por petición de la fuente.

Llamadas de extorsión extranjeras

Según información entregada por la Fiscalía, muchas llamadas de extorsión que hacen los grupos criminales se realizan desde fuera del país. “El negocio de la extorsión es grandísimo, y son miles de millones de pesos los que se manejan ahí”, explicó uno de los investigadores, y señaló además que muchas de estás llamadas se hacen desde las mismas cárceles, por ejemplo, de países como Venezuela.



Justamente durante la semana pasada, un medio local pudo evidenciar cómo un grupo de criminales llamaba a un comerciante de Barrios Unidos para cobrarle la famosa vacuna si quería seguir operando su negocio.



En la comunicación quedó en evidencia cómo uno de los delincuentes le dice a su víctima que si no paga 10 millones de pesos, inmediatamente atentarán lanzándoles una granada de fragmentación a su casa o negocio y que secuestrarían al menor de sus hijos.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN EL TIEMPO