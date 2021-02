Ladrones en moto asesinan a un vigilante en el sur Bogotá

Un vigilante fue asesinado en la madrugada de este viernes cuando caminaba por las calles del barrio de Madelena, en el sur de Bogotá, con rumbo hacia su punto de trabajo.



A las 4:45 a.m., William Pérez, de 43 años, salió de su casa y, pocos metros después, fue abordado por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos y que se abalanzaron sobre él para robarlo.



En medio del ataque, le propinaron cuatro puñaladas con arma blanca.

"Lo apuñalaron. Él intentó correr, pidió auxilio. Me imagino que la gente se asomó por las ventanas, pero no salieron hasta que las motos se fueron", contó su esposa, Carol Díaz, y agregó, "una persona como él no se lo merecía, él no le hacía daño a nadie. Dedicaba todo a sus hijos, a su hogar".



Sus familiares aseguran que la Policía Metropolitana llegó rápido y, juntos, lo subieron a la patrulla para trasladarlo al Hospital de Kennedy. Pero allí, el escenario fue otro: "una atención nefasta. Ni siquiera una camilla, nadie nos atendió. Nos tocó llevarlo alzado y cuando llegamos nos dijeron 'déjelo ahí'. Lo tiraron al piso. (Se señala el cuello con el dedo) Apenas le hicieron esto. No tenía signos vitales", cuenta su esposa.



William deja dos hijos, de 20 y 15 años, y a su esposa, con quien estuvo casado 23 años.



"Era un excelente ser humano. Desafortunadamente, la delincuencia nos está ganando", dijo Jhon Jairo Díaz, familiar de la víctima.

Vigilante asesinado en Bogotá Foto: Archivo particular

La Policía aseguró que conformará un grupo especializado con la Fiscalía para dar captura a los responsables.



"Estamos trabajando con un grupo especial de Policía Judicial. Estamos trabajando con el apoyo de la comunidad para poder individualizar e identificar a los responsables de este hecho", afirmó el Coronel Germán Castillo, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 2.

BOGOTÁ - CITY TV

​*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.