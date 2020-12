Ladrones capturados con armas podrían pagar 10 años de cárcel

Los cuatro ladrones que se reían y mofaban cuando eran reseñados por la Policía, tras ser capturados cuando intentaban robar en una vivienda en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, no tendrá ningún problema al responder ante un juez por sus burlas.



De hecho, según una fuente de la Policía Metropolitana, muchos delincuentes han tenido actitudes similares y eso no ha influido en el proceso ni en la condena.

Sin embargo, estos hombres sí tendrán que responder ante la justicia por los delitos que les serán imputados. Fueron capturados en flagrancia y con armas blancas y de fuego en su poder.



Según el abogado penalista Francisco Bernate, “las burlas no tienen ninguna implicación para ellos”, pero sí deberán responder por los delitos de tentativa de hurto agravado y calificado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.



Por esos delitos, de acuerdo con el jurista, no tienen la forma de salirse de un encarcelamiento. “Van a la cárcel más cuando son varios y están armados”, explicó Bernate, quien calcula que esos delitos les pueden dar al menos 10 años de prisión.



Dos de los capturados tienen antecedentes por concierto para delinquir y porte de armas y uno por alimentos. El que fue encontrado dentro del vehículo no tiene antecedentes.



El coronel Julio Cesar Salgado, comandante estación Engativá, explicó que las cuatro personas fueron capturadas el miércoles en la noche, en la venida Rojas con calle 53, al occidente de Bogotá, porque la comunidad alertó a la policía de personas sospechosas en el sector.



Al llegar la policía al lugar, encuentran un vehículo y un hombre dentro del mismo. En el carro hallaron un arma de fuego. Y cerca de allí estaban otros tres sujetos. Pretendían ingresar a una casa.

Se les encuentran tres armas, cuchillos, destornillados y ligas para amordazar a las personas.Al parecer estas personas se dedican a hurto de residencia FACEBOOK

Ayer, los hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía y se encuentran en la URI de Engativá. Una fuente de la Policía Metropolitana le dijo a este diario que las imágenes que han circulados por redes sociales no son de la Institución.



El coronel Salgado advirtió que en esta época, cuando la gente empieza a salir de viaje fuera de Bogotá, los delincuentes aprovechan para hurtar apartamentos. El oficial pidió a la comunidad apoyar con información cuando vean personas sospechosas.



Redacción Bogotá