El puente de la calle 26 con carrera 68 fue de nuevo el escenario de un robo en la noche del jueves. Oscuridad, trancones y fuertes lluvias fueron el coctel perfecto para que, sobre las 9:30 p. m., un ciclista fuera víctima de un violento atraco en el que tres delincuentes, con puñal en mano, le arrebataron su bicicleta.



“Yo iba bajando del puente cuando se me cruzaron tres hombres, me dieron una punzada en la espalda con un cuchillo y se me llevaron el bolso, el celular y la bicicleta”, así narró los hechos la víctima del último caso de hurto en ese punto de la ciudad.

Casos como este se han presentado desde hace varios meses en el corredor de la calle 26, que atraviesa puntos críticos de las localidades de Teusaquillo, Engativá y Fontibón. El 7 de diciembre de 2021, cuando apenas empezaba el día, Alejandro Campo, otro ciclista que se movilizaba sobre la calle 26 a la altura del portal El Dorado, de TransMilenio, fue apuñalado por robarle su bicicleta y perdió la vida.



Así mismo, los medios registraron el caso de una trabajadora de la Gobernación de Cundinamarca que en diciembre del año pasado fue atacada con arma blanca en medio de un hurto justo en el puente que atraviesa la calle 26, frente a la Gobernación; y también contaron el trágico desenlace de Diego Cardozo, que fue asesinado por robarle la bicicleta en plena ciclorruta de la calle 26.



Frente a estos casos, EL TIEMPO ha venido haciendo seguimiento y denunciando con periodicidad los problemas de seguridad que se han presentado, por ejemplo, en la localidad de Teusaquillo, donde se dio el último suceso.



Los robos a personas, el hurto de bicicletas y el incremento de uso de armas en atracos violentos son algunos de los puntos álgidos de esta zona de la ciudad donde se han dado estos hechos.



No obstante, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, en esta localidad la reducción en hurto de bicicletas durante enero fue del 58,3 por ciento frente al mismo mes del año pasado. En el caso del hurto a personas, el margen es más apretado pues la diferencia comparando enero de 2021 y enero a 2022 es de apenas un caso, pasando de 313 a 312 robos en un solo mes.



Pero ¿por qué a pesar de que los indicadores son mejores la seguridad parece empeorar? El TIEMPO consultó con expertos que aseguraron que esto se debe al aumento en la violencia en medio de los hurtos.



Según Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, “lo que estamos viendo ahora son hurtos más violentos, ya no solo basta con quitarles las cosas, ahora los hieren o los matan, eso hace que aunque sean menos casos la ciudadana los sienta más cercanos y peligrosos”.



Por otro lado, Néstor Rosanía, investigador, corresponsal de conflictos y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, mencionó que “la situación se podría deber a que no hay una estrategia de seguridad clara frente al delito”, para el experto “las técnicas usadas hasta el momento han sido recetas anacrónicas, como, por ejemplo, ante cada crisis de seguridad salir a pedir más policías o aumentar el patrullaje, esto solo genera un efecto globo en las calles, pero no están atacando el crimen organizado”.



Sin embargo, la alcaldesa local de Teusaquillo, Rosa Isabel Montero, dijo: “En coordinación con el comando de la Policía y la Secretaría de Seguridad hemos venido realizando en seguimiento a las condiciones de seguridad, todo previniendo situaciones como las que se presentaron en el último semestre del año y lo que va de este”.



Según la funcionaria, durante esta temporada se van a desarrollar unos comandos situacionales, “el mes de marzo vamos a desarrollar tres comandos que implican que nosotros vamos a estar con todas las entidades: Policía Metropolitana, Policía de Tránsito, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Movilidad; desarrollando acciones en el territorio para prevenir la ocurrencia de hurtos”.