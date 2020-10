Homicidios y robo de bicis siguen siendo el karma de la seguridad

La pandemia llevó a que Bogotá tenga unos indicadores de seguridad favorables. La mayoría de los delitos están bajando en la ciudad, incluso el hurto a personas, el dolor de cabeza de los ciudadanos.(Además: Capuchas y pólizas, el debate por el nuevo protocolo de las protestas).

Sobre esto llama la atención que pese a la apertura económica que vive Bogotá, con millones de personas circulando diariamente –en septiembre–, la tendencia de reducción de atracos se mantuvo, comparando este mes con el del año pasado.



Datos de la Secretaría de Seguridad indican que mientras que en septiembre del 2019 ocurrieron 10.676 hurtos a personas, este año fueron 5.868, un 45 por ciento menos. El acumulado del año muestra que este delito baja en un 37 por ciento. También hay reducción en hechos de violencia intrafamiliar y abuso sexual.



No obstante, la felicidad no es completa ya que los hurtos de bicicletas y los homicidios siguen aumentando. Así lo reconoció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde la sede de la Secretaría de Seguridad, donde estuvo despachando recientemente. Allí la pusieron al tanto de estas cifras y supervisó el avance de las directrices que ha impartido para esta cartera.



(Lea también: Por jugar en el conjunto, amenazan a dos niños en Bogotá).



“La buena noticia: dos de los delitos que más afectan a las mujeres van a la baja: violencia intrafamiliar, 3 por ciento, y abuso sexual, un 36 por ciento. Es una gran noticia para las mujeres y niñas”, dijo la mandataria, quien añadió: “Pero esa buena noticia se ve empañada por el hecho de que los delitos que han subido, homicidios y hurto de bicicletas, crecen más sobre las mujeres que sobre los hombres. Estamos trabajando en eso”, contó López.



En una conversación técnica que sostuvieron la alcaldesa Claudia López y su secretario de Seguridad, Hugo Acero, analizaron los datos de asesinatos y concluyeron que este año han ocurrido dos calamidades que han presionado el aumento de las cifras.

Las cifras sobre este delito muestran que entre enero y septiembre de este año han ocurrido 748 muertes violentas, es decir, cinco más que en el mismo periodo del año pasada, cuando se contabilizaron 743. Esto es un aumento de un 1 por ciento.



No obstante, López y Acero recordaron que esos cinco casos más que se han reportado están mediados por dos calamidades, el asesinato de 23 reclusos de la cárcel La Modelo en febrero y las 10 muertes violentas de las noches del 9, 10 y 11 de septiembre pasado.

“En homicidios veníamos bien. Antes de los hechos de septiembre teníamos una reducción de menos tres por ciento, pero nos han pasado calamidades. Lo que tengamos que hacer para mejorar lo haremos”, aseguró López.

(Puede interesarle: El 83 % de los ciudadanos quieren reforma de la Policía).



Para expertos en seguridad, la pandemia ha dejado claro que los homicidios están concentrados en dos escenarios fundamentales, en hechos de intolerancia y asesinatos entre bandas delincuenciales que se disputan zonas para controlar diferentes rentas delictivas.



“Los homicidios están ligados a temas de convivencia, riñas, conflictos con vecinos y amigos. En medio del aislamiento han terminado por explotar malas costumbres de convivencia y, finalmente, la discusión por el control territorial que quieren tener las bandas para quedarse con el microtráfico. Estas estructuras han entrado en pérdidas, y el ajuste de cuentas entre ellos es lo que ha hecho estallar esos homicidios”, sugirió Andrés Nieto, experto en seguridad de la universidad Central.



(Le puede interesar: La lenta recuperación de la economía bogotana).



Johan Avendaño, analista en temas de seguridad, añadió que el comportamiento de los homicidios suele concentrarse en los mismos sectores de la ciudad, por lo que es en estos sitios donde se deben concentrar las acciones de las autoridades.



Una las medidas de fondo que están implementando las autoridades para bajar el número de asesinatos en la ciudad, y de otros delitos, es la implementación de una ruta de atención en violencia contra las mujeres en las Casas de Justicia de la ciudad, teniendo en cuenta que es sobre ellas que más están aumentando las muertes violentas.

Ese modelo de atención especial se implementará en siete Casas de Justicia: San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Suba.

El Distrito también está trabajando en la iniciativa de contar con tres nuevas unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía, en sectores de la capital en donde no hay. Con esto, explican, pretenden acercar la justicia a los territorios.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

