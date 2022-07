Pese a que las estadísticas de la Secretaría de Seguridad para el primer trimestre del año reflejan que las extorsiones en Bogotá presentaron una reducción de 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2021. Cada vez se conocen más casos de personas en la ciudad que fueron víctimas de alguna de las modalidades de esta práctica delictiva.



(Le recomendamos: Extorsión: pocas denuncias afectan los registros oficiales)

De acuerdo con el investigador criminal, Augusto Hernández, la extorsión se presenta en diferentes modalidades y cada una de ellas tiene un modus operandi diferenciado.



“La mayoría de los casos proviene de las cárceles. Ellos buscan sus víctimas por medio de bases de datos y operan bajo una logística de fábrica criminal y tienen todo lo correspondiente a un call center donde cada uno se encarga de una parte del procedimiento criminal, tanto adentro como afuera de los centros de reclusión”, explicó Hernández.



Estas son las tres modalidades más frecuentes de extorsión en Bogotá:



1. Vía telefónica o redes sociales: Muchas veces los extorsionadores llaman desde las cárceles. Uno de los engaños más frecuentes son llamadas en las que se hacen pasar por familiares y piden dinero.

2. Devolución de bienes o rescate: Esta se da más que todo cuando delincuentes roban algún vehículo, y llaman a la víctima a perdile dinero para devolverle el carro o moto. No obstante, pasa mucho que las personas mandan el dinero y no tienen de vuelta el automotor, y los extorsionadores se pierden.



3. Sextorsión: En esta modalidad delictiva se actúa más que todo por medio de las redes sociales y las páginas de internet, pues muchas veces envían enlaces que pueden robar la información del dispositivo electrónico desde donde se abra, entonces, pueden robar información privada y pedir dinero a cambio de no divulgarla.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá

- Inseguridad en el barrio Restrepo no da tregua: 829 robos este año



- Meten a la cárcel a uno de los fleteros más buscados en Bogotá



- En qué queda ampliación de la AutoNorte luego de lo del Aeropuerto del Café