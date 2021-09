Cinco razones para no cantar victoria con estrategia en seguridad en Bogotá

En agosto, en comparación con los otros meses del año, hubo una ligera reducción de la mayoría de los delitos en Bogotá. Si usted ingresa a la plataforma de datos de la web de la Secretaría Distrital de Seguridad, va a ver que la curva baja.

Además, en las seis localidades (Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén) donde se focalizaron las acciones del plan de choque –que se empezó a ejecutar desde el 12 de agosto– hubo mejoras. Por ejemplo, se registró disminución de homicidios en Kennedy (-75 %), Los Mártires (-86 %), Usaquén (-67 %) y Usme (-57 %).



Y, por otra parte, hay más efectividad en incautación de armas. Entre enero y agosto de 2021 se incautaron 124.727 armas blancas (cuando en 2019 fueron 80.382), 1.158 armas de fogueo 124.727 armas blancas (cuando en 2019 fueron 680) y 891 armas de fuego.



Estos son algunos de los resultados positivos del más reciente informe sobre seguridad en la ciudad, presentado este miércoles por la alcaldesa Claudia López; el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y el comandante Operativo de la Policía de Bogotá, el coronel Jairo Baquero. Esto, sin embargo, no significa que haya sido un buen año en materia de seguridad ni que sea, mucho menos, un motivo para cantar victoria. EL TIEMPO, con apoyo de expertos y cifras, da cuatro razones para no cantar victoria aún y para seguir trabajando por la seguridad.

'No hablemos aún de tendencias'



Primero. Si bien hay una reducción en delitos en agosto –producto de resultados en gestión–, esto no necesariamente apunta a una tendencia. “Es muy pronto decir que hay tendencia a la baja. Se viene septiembre, un mes difícil por las celebraciones. En estos contextos hay mayor consumo de alcohol, más vida nocturna, más riñas... los patrones de hurto se van a adaptar”, advierte Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.



Otros expertos, cuando se lanzó el Plan de Choque, le habían indicado a este diario que era urgente que las acciones en materia de seguridad fueran sostenibles para el último trimestre del año: el más crítico en convivencia.

Tres delitos críticos



Segundo. Si se mirara el panorama completo, es decir, del primero de enero al 31 de agosto, y se lo comparara con el mismo periodo en 2019 (un año sin pandemia), se tendría un retroceso en tres delitos: homicidio, hurto de motocicletas y hurto de bicicletas . Es decir, en la capital del país sí están matando más y sí están robando más, dos elementos en particular.



Con un agravante, en el tema de homicidio hay cifras que Bogotá no conoce. Futuros Urbanos, que solicita periódicamente datos más detallados a la Secretaría de Seguridad, alerta que en el primer semestre de 2021 hubo un aumento preocupante en tres modalidades de homicidios.

Hay más asesinatos por atraco (66 en 2021, 43 en 2020 y 32 en 2019), más casos de sicariato (218 en 2021, 162 en 2020 y 160 en 2019) y más linchamientos (7 en 2021, 1 en 2020 y 2 en 2019).

Es difícil de creer, pero en el primer semestre del año, en Bogotá, la mayoría de homicidios fueron por:



-Sicariato 218 casos

-Riñas 188 casos

-Atraco 66 casos



Armas, sin control

Tercero. Aunque la mandataria reconoció que los hurtos hoy son más violentos y que es “una barbaridad la cantidad de armas que hay en manos de ciudadanos”, sigue sin explicar por qué el hurto tiene mayor uso de armas y de dónde están saliendo. “Aquí nos hemos concentrado en redadas para incautar armas, pero no en la cadena criminal que las vende y distribuye”, cuestiona Oróstegui.



Con respecto al tema de las armas, López aseguró que un aliciente podría venir de la futura restricción de armas traumáticas, que depende de un decreto del Gobierno Nacional: “El ministro de Defensa me mandó a decir que lo acaba de publicar para cinco días de comentarios y que después de eso espera expedirlo. Yo confío”.

En conversación con City Tv, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, manifestó que también es clave proteger las periferias de Bogotá para evitar el ingreso de armas por allí a la capital.

Impunidad

Cuarto. Sigue habiendo impunidad. Ya la semana pasada, la Policía había indicado que solo el 20 por ciento de los capturados en Bogotá van a la cárcel mientras continúa el proceso judicial. Y este miércoles, el coronel Baquero dio otra cifra preocupante: el 40 por ciento de los capturados en la ciudad tienen algún tipo de antecedente.

“Les rogamos que, por favor, trabajen en conjunto con nosotros para subsanar ese factor: la impunidad produce más inseguridad”, dijo López refiriéndose a la Rama Judicial.



Para Oróstegui, la falta de garantías de judicialización, algo que está fuera del alcance de la Alcaldía, la Fiscalía y la Policía, incide en que la delincuencia vea que puede seguir delinquiendo, en que la Policía se desmoralice y que la ciudadanía opte por dos caminos: unos dejarán de denunciar (por la sensación de que nada ocurre o porque temen una retaliación de los criminales) y otros, en el peor de los casos, optarán por la justicia por mano propia. En esto último, de nuevo, debería alertar a los ciudadanos el hecho de que siete personas hayan muerto en medio de linchamientos en el primer semestre de 2021.



Para un reciente artículo publicado en este diario, Johan Avendaño, experto en políticas públicas y analista de temas de seguridad, ya había advertido que las fallas en judicialización sucedían porque hay “vacíos” en varios sentidos. Indicaba que puede haber capturas de baja cuantía que, al no tener seguimiento y denuncias suficientes, pueden terminar en la libertad de los criminales y que, incluso, si todo hiciera bien, la rama judicial no tiene la capacidad suficiente para procesarlos a todos.



“Esa promesa que la alcaldesa hizo en campaña de integrar todas las instancias del sistema judicial no está sucediendo”, comentó Avendaño.

Las víctimas

Para Oróstegui también preocupa que "la alcaldesa no haya mencionado nada en términos de apoyo a víctimas".



"Después del ataque, las personas quedan solas. No hay apoyo psicológico, no hay apoyo en salud... ¿quién cubre esos gastos?", cuestiona Oróstegui y asegura que Bogotá tiene una deuda con las víctimas de hurto en Bogotá.

